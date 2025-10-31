НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле изменят маршруты автобусов из-за ремонта дороги

В Ярославле изменят маршруты автобусов из-за ремонта дороги

503
В Ярославле из-за ремонта дороги поменяются маршруты трех автобусов

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из-за ремонта дороги поменяются маршруты трех автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменят маршруты автобусов из-за ремонта дороги. Речь идет об участке улицы Будкина в Красноперекопском районе между Комсомольской площадью и улицей Семашко. Здесь с 07:00 часов 1 ноября до 22:00 2 ноября будет прекращено движение транспорта.

В связи с этим временно изменятся маршруты автобусов:

  • № 19К «Улица Гудованцева — Красная площадь»;

  • № 65 «ЯЗХМ — Улица 8 Марта»;

  • № 107 «Ярославль — Сабельницы».

«На участке между остановками „Улица Гудованцева“ и „Комсомольская площадь“ автобусы проследуют с объездом по улицам Закгейма, Маланова, Антипина и Стачек с исключением остановок „Улица 8 Марта“ и „Больница имени Семашко“ и включением остановок „Улица Закгейма“, „Дом коллектива“ и „Улица Маланова“», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Схема ограничения

Источник: мэрия Ярославля

Схема ограничения

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, жителям Ярославля и Рыбинска наглядно показали, где расположатся зоны платных парковок в этих городах. Согласно опубликованным губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым схемам, зона платного парковочного пространства в Ярославле займет территорию в центре, ограниченную улицей Республиканской. В Рыбинске — между улицами Свободы, Радищева, Луначарского, Плеханова Пушкина, Стоялой. Бесплатно оставить машину можно будет на примыкающих улицах.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус Изменение маршрута Ремонт дороги
