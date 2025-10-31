В Ярославле изменят маршруты автобусов из-за ремонта дороги. Речь идет об участке улицы Будкина в Красноперекопском районе между Комсомольской площадью и улицей Семашко. Здесь с 07:00 часов 1 ноября до 22:00 2 ноября будет прекращено движение транспорта.
В связи с этим временно изменятся маршруты автобусов:
№ 19К «Улица Гудованцева — Красная площадь»;
№ 65 «ЯЗХМ — Улица 8 Марта»;
№ 107 «Ярославль — Сабельницы».
«На участке между остановками „Улица Гудованцева“ и „Комсомольская площадь“ автобусы проследуют с объездом по улицам Закгейма, Маланова, Антипина и Стачек с исключением остановок „Улица 8 Марта“ и „Больница имени Семашко“ и включением остановок „Улица Закгейма“, „Дом коллектива“ и „Улица Маланова“», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
