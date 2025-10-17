«Оснащенный запасом автономного хода»: в Ярославле запустят новый низкопольный троллейбус

В Ярославле запустят новый троллейбус Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог) / Telegram

В Ярославле запустят новый низкопольный троллейбус модели КАМАЗ-62825. Электротранспорт оснащен запасом автономного хода до 30 километров. Это значит, что на такое расстояние он может передвигаться без подключения к контактной сети.

Как рассказал директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог, салон транспорта удобен для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, оснащен системой климат-контроля и USB-портами для зарядки.

«Кабина водителя оснащена необходимыми приборами управления, включая автоматические датчики освещения и дождя. Тестирование нового троллейбуса с улучшенными характеристиками автономного хода планируется провести на четвертом маршруте», — уточнил Денис Пырлог.

Новый троллейбус будет курсировать на маршруте № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“" Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог) / Telegram

По городу будет ездить новый низкопольный троллейбус Источник: Мысли вслух (Денис Пырлог) / Telegram

Как рассказал губернатор Михаил Евраев, в течение месяца специалисты будут наблюдать за работой троллейбуса в условиях города.

«Если испытания пройдут успешно, рассмотрим возможность закупки таких машин на городские маршруты региона», — уточнил глава Ярославской области.