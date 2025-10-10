НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Заплатят миллионы: определен подрядчик для обустройства платных парковок в Ярославской области

Заплатят миллионы: определен подрядчик для обустройства платных парковок в Ярославской области

В каких городах будут проводить работы

227
В Ярославской области оборудуют платные парковки

В Ярославской области оборудуют платные парковки

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти определили подрядчика, который займется нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков на платных парковках в трех городах Ярославской области. По контракту работы должны быть выполнены в Ростове Великом, Рыбинске и Переславле-Залесском.

Согласно данным сайта «Госзакупок», победителем стало ООО «Система Сити». Это — ярославская компания, которая принадлежит предпринимательнице Елене Бородулиной. Эта же фирма будет заниматься аналогичными работами в Ярославле и Угличе.

На конец 2024 года ООО «Система Сити» заработало 251 млн рублей, из которых после вычета всех расходов осталось 23,2 млн чистой прибыли.

По данным сайта «Госзакупок», контракт уже заключен с «Многофункциональным центром развития города Переславля-Залесского», с «Управлением городского хозяйства» города Рыбинск и с «Центром архитектуры и градостроительства» Ростовского района.

За нанесение разметки и установку дорожных знаков на платных парковках в Переславле подрядчик запросил 5,5 млн рублей. За подобные работы в Рыбинске компании заплатят 20,6 млн. В Ростове — 7,3 млн рублей.

В документах указано, что все работы должны быть выполнены в течение 200 дней с даты заключения контракта.

Ранее власти сообщили, что платные парковки в Ярославле заработают уже в декабре. Час пользования стоянкой в центре города для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остального транспорта — в 450 рублей. Для всех жителей региона будет действовать скидка в 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы будут закреплены для инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий. Машину рядом с медучреждениями можно будет оставлять бесплатно на два часа в сутки.

На осенней пресс-конференции губернатора Михаила Евраева журналист 76.RU поднял вопрос о высоких тарифах на стоянку в центре Ярославля. Глава региона рассказал, что в каждой зоне будут свои расценки. Повышенная стоимость объясняется еще и тем, что парковки будут оборудованы камерами.

Также власти начали искать подрядчика, который создаст и установит информационную систему «Парковки Ярославской области», включающую камеры и комплексы для фиксации нарушений. Кроме того, планируется интеграция с мобильным приложением и сайтом для оплаты стоянки.

Нужны ли в Ярославской области платные парковки?

Да, будет порядок
Нет, это слишком дорого для жителей
Отвечу в комментариях
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
3
JayroslavMudryi
1 минута
вон как стараются, просто куют железо пока горячо!!!
Гость
8 минут
Это же не оборудование новых парковочных мест, а просто нанесение разметки на существующую дорожную инфраструктуру. Таким образом , при минимальных вложениях, при сужении проезжей части, власть планирует получить сверхдоходный бизнес от так называемого парковочного пространства. И по поводу сроков. Давайте вспомним как "быстро" оборудовалась , а потом еще "быстрее" запускалась парковка у Ярославля Главного и к чему это все привело
Читать все комментарии
