«Приходишь — всё включается, когда надо — выключается». Как слепой инженер создал самую умную квартиру в родном городе

Тут всё зеркалит Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«В детстве постоянно разбирал электронные игрушки — посмотреть, что там внутри. А восстановить, к сожалению, почти никогда не получалось», — вспоминает Сергей Мильчаков. Со временем это сожаление превратится в его страсть к технике. Он самостоятельно будет изучать и внедрять у себя дома продвинутые технологии. Станет дипломированным инженером. Всё, чтобы без конца раздвигать границы своего мира. Сергей — незрячий с рождения. Его история — в материале журналиста NGS24.RU Алексея Тайганавта.

Для Сергея его квартира, как и весь мир, выглядит так Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Будет всё как в его реальности»

Из незашторенного окна в комнату проникают солнечные лучи. Они отражаются от зеркала на противоположной стене, мечутся по квартире, а потом разливаются и по другим зеркалам. Их тут много. И они — для света.

Сергей и Досик у себя дома Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Сергей своего отражения в них не видит. Но чувствует пятнами свет вокруг себя: ему нужно, чтобы он лился с избытком. Не любит темноты. Она с ним всегда, с самого рождения — внутри. Темные даже сны. Черно-белые, без красок.

— Если человек родился незрячим, он во сне ничего не увидит. Будет всё как в его реальности: тепло, холод, твердое, мягкое. Ощущения, — рассказывает с полуприкрытыми глазами Сергей и сразу оговаривается. — Мне очень повезло: я могу различать свет, тьму и крупные очертания.

В квартире много зеркал Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Это свое везение он встраивает в мир снаружи. Там, где можно что-то изменить под себя.

— У меня всякие подсветки по комнате, ленты есть: здесь и там сбоку возле шкафа. И мягкий уютный такой свет, чтобы не слепило, — объясняет наш герой. — Есть ночное освещение, дневное, утреннее, разное. Я настроил, чтобы включалось автоматически в определенный час. По нему могу определить, например, что наступил вечер.

Кофемашину переделал под дом Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Он идет на кухню. Включает общепитовскую кофемашину: «Купил на автомойке какой-то, переделал, убрал купюроприемник; а родственники шутили, что надо было оставить для гостей».

На кухне автоматизировал всё, что мог Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Под ногами у Сергея осторожно крутится кот Досик. Сергей командует: «Алиса, покорми Досика», но электронный помощник зависает, автоматическая кормушка пустует. И Досик, не дождавшись еды, безропотно уходит в комнату.

Сколько еще ждать? Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Чашку с кофе Сергей несет в зал. Выключает большой телевизор, чтобы не мешал разговору. В комнате стало чуть темнее.

— Для меня мир всегда был таким. Как-то размышлял, что, наверное, могло быть по-другому. Но никогда не было надежды, да и стремления особого что-то исправить: что есть, то есть. Подстроился к этому, — говорит он.

Часто звонят проконсультироваться по электромонтажу Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Незрячие люди говорят, что они „смотрят “»

— Детство прошло обычно. Никаких ограничений не чувствовал. Катался на трехколесном велике, в песочнице играл, гулял вокруг дома — мы тогда жили в поселке на севере края. И я всегда считал, что это нормально: ходить вокруг чего-то. Так все делают. Мне большего и не нужно было, — рассуждает Сергей.

Отец работал на асфальтовом заводе. Брал его с собой на производство — это было почти как аттракцион: пульты управления, кабины, механические лопаты. Вспоминает: «Мама меня маленького много куда водила смотреть: чтобы я всё руками потрогал».

— Смотреть — значит прикасаться?

— Да, руками. Всегда незрячие люди говорят, что они «смотрят». Смотрят руками… У меня с рождения страсть к технике. Любил с конструкторами возиться, машинки разбирать, — отвечает, держа крепкими пальцами чашку с горьким «машинным» кофе.

В девять лет Сергей смастерил свой первый удлинитель с кнопкой: из четырех двойных розеток и выключателя, прикрученных к деревянному бруску.

Сантехнический узел Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Однажды полез разбирать включенный старый стабилизатор — с такими в Союзе работали телевизоры — ударило током. Родители перепугались, но не ругали. Перемотали прибор изолентой. Не помогло: снова разобрал, получил разряд. Потом было еще несколько случаев. «Долбило меня хорошенько, но и страха электричества не было никогда. У меня с электрикой, видимо, особые отношения. Конечно, позже всё по правилам стал делать», — говорит Сергей.

Приложение описывает то, чего Сергей не видит глазами Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Обычный человек о таком даже не задумывается»

Деревенское детство закончилось с переездом в Абакан. Там учился в школе-интернате. Потом семья перебралась, и учебу сын заканчивал уже в Красноярске. После поступил в медицинский колледж на массажиста. Работал в краевой больнице, практиковал частником. На прием к нему записывались на месяцы вперед.

Его недуг тут стал преимуществом: с годами у незрячих пальцы становятся особо чувствительными. «Обычный человек о таком, в принципе, даже не задумывается. И не догадывается, насколько всё ощущается», — говорит Сергей.

Одновременно изучал автоматизацию и технологию умного дома. Она тогда еще в примитивном виде только-только появилась в России. Пошел учиться на инженера вычислительной техники в Институте космических и информационных технологий в СФУ.

Таким Сергей видит своего кота Досика Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Пришел туда на подъеме: «Давайте умные дома продвигать — это же будущее!» У них оказалось всё проще и консервативнее. Очень тяжело было растормошить. Я гнул свою тему, как-то даже пробил покупку контроллера в институт. Этим всё и ограничилось, — вспоминает он.

«Хотели схалтурить. Рассчитывали, что я не увижу»

Написал дипломную на тему «Умный дом для людей с ограниченными возможностями здоровья». Свой умный дом начал собирать сам. Еще в прежней квартире. Закупал модули, контроллеры: автоматизировал в хрущевке всё, что мог. От климат-контроля до отслеживания работы сантехники и электроприборов. Помешали, как ни странно, люди.

Руки — опора и способ «видеть» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Напротив меня жила пенсионерка, которая по вечерам включала непонятно что. То ли старый телевизор, то ли какие-то лампы дневного света. У меня всё на фиг переставало работать. Дом не новый, проводка старая, всё это фонит, шумит, помехи, — говорит Сергей.

Свою новую квартиру он купил «голой». Продумывал и проектировал каждый ее метр. С нуля прокладывал провода, к каждой розетке — их по двадцать штук в комнатах. К выключателю, к датчикам. Монтировал сантехнику. Пользовался справочниками, интернет-форумами. Когда не хватало сил и времени — нанимал строителей.

— Как-то раз они хотели схалтурить. Рассчитывали, что я не увижу. Плитку положили. Проверил за ними. Говорю: «Вот здесь пустая». Простучал у них на глазах резиновым молотком — отвалилась. Всё, больше не было вопросов. Начали делать качественно, — рассказывает Сергей.

Один из фрагментов умного дома Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Пока не придумали, куда тебя применить»

— Что умеет квартира?

— Практически всё автоматизировано. Свет полностью, управление климатом, инженерные системы: водоснабжение, клапаны, отопление, термоголовки. Окна, шторы, все розетки, увлажнители. Приходишь — всё включается, когда надо — выключается. Голосовое оповещение по разным режимам работы устройств, дверей и сантехники, — перечисляет наш герой. — Есть готовые умные устройства, есть глупые — их я делаю умными через реле.

Теперь еда точно будет Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Свое жилье доводил до ума три года. Завязал отношения с московской фирмой-производителем реле и контроллеров. Ездил к ним на выставки, читал доклады, продвигал идею выпуска систем для людей с ограниченными возможностями. Но пока, по словам Сергея, не очень успешно: там больше ориентированы на работу с крупными предприятиями. «Они честно сказали: „Мы пока не придумали, куда тебя применить“», — говорит Сергей.

«Мозг» умного дома — его Сергей тоже собрал сам Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Он спускается на нижний уровень квартиры. Держится за перила: «Их я сам устанавливал, они ведут к большой щитовой». В ней — сотни датчиков. «Мозг» системы управления домом. Его Сергей постоянно «учит» становиться умнее.

С этими проводами не каждый зрячий разберется Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«У нас в России что-то не идет с этим»

— Тем, кто живет сейчас с проблемами зрения, повезло просто невероятно. Сегодняшнее время кардинально отличается от того, что было. Раньше: обычный прибор для письма по Брайлю, грифель — и ты всё делаешь руками, — говорит Сергей. — Теперь я делаю снимок и говорю нейросети: «Опиши мне клеммы слева направо и подписи к ним».

Квартира не только с умом, но и уютом Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Я, конечно, хотел бы внедрять свой опыт в производство. Для других. Такие системы нужны больше даже не незрячим, а опорникам. Кому сложно передвигаться по квартире. Но у нас в России что-то не идет с этим. Не идет, и всё. Это сейчас, наверное, мое хобби. Я готов делиться.

— За рубежом такие системы работают лучше?

— Там более развито, чем здесь. У них сам рынок доступности жестко закреплен на законодательном уровне. Я еще занимаюсь системой доступности интернет-ресурсов. За рубежом телевизоры, смартфоны, компьютеры — они выходят с установленной программой экранного доступа. То есть включаем телевизор «Самсунг», в частности, и программу. Она озвучивает там каналы и прочее. У нас такого нет вообще.

Тут всё на сенсорах Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

«Как устроено умное пространство, которое умеет летать»

Пока вместо массового внедрения умной техники Сергей по будням садится в маршрутку и едет в краевую специальную библиотеку, где реабилитируют инвалидов по зрению. Там работает техническим специалистом. Настраивает оборудование. Учит незрячих работать с компьютерами и смартфонами.

У Сергея есть давняя мечта. Она связана с его любовью к экстремальным ощущениям — особенно к тем, где есть чувство полета: быстрые аттракционы, аэротруба.

Мечтает побывать в настоящей кабине «Боинга» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Он мечтает побывать в кабине «Боинга». Как в детстве, когда родители водили его на завод, в кабины машин, к сложным агрегатам. «Мне всегда подмечают: „У тебя тут как в самолете“. А я там ни разу не был. Хочу увидеть, как устроено умное пространство, которое умеет летать», — делится Сергей.

За окном небо затягивает тучами. В квартире темнеет. Сейчас сработают датчики.