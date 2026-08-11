Переплюнул даже «Санта-Барбару»: главные любовные линии турецкого сериала «Клюквенный шербет»

В этой семье происходит столько драм, что зрители следят за ними не отрываясь уже несколько лет Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Если вы думали, что видели все возможные любовные драмы, значит, вы просто не смотрели «Клюквенный шербет» (18+). Здесь герои успевают влюбляться, расставаться, жениться, изменять, хранить секреты и разбивать сердца с такой скоростью, что легендарной «Санта-Барбаре» остается только нервно курить в стороне. В хитросплетениях отношений легко потеряться, поэтому мы собрали главные любовные линии сериала и рассказываем, кто и с кем крутит романы.

Сюжет сериала «Клюквенный шербет»

История начинается с семьи Кывылджым Арслан — образованной, независимой и современной женщины, которая после развода смогла самостоятельно вырастить двух дочерей. Младшая, Чимен, оканчивает школу, а старшая, Доа, учится в университете на стоматолога. Кывылджым мечтает видеть дочерей успешными, но уже на первом курсе университета Доа беременеет и выходит замуж за своего молодого человека.

В сериале постоянно сталкивается светская и религиозная часть Турции Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Настоящее потрясение Кывылджым переживает, когда знакомится с семьей Фатиха Унала, мужа дочери — религиозными, богатыми и крайне консервативными людьми. Она уверена, что Доа не сможет ужиться с этой семьей, но сама дочь Кывылджым убеждена: настоящая любовь способна преодолеть любые различия.

Кстати, еще во время выхода первого сезона создатели заявили, что сериал «Клюквенный шербет» основан на истории реальной семьи. Вот только чья судьба легла в основу сюжета, так и не раскрыли.

Дога — Фатих

Доа Коркмаз — первая большая любовь Фатиха Унала. Они женятся после незапланированной беременности, конфликтуют с родными, кроме того, Фатих постепенно начинает ревновать и контролировать жену, а сам изменяет ей с Айлин. В итоге Доа теряет одного из близнецов, на свет появляется только дочь Джемре. После этого отношения супругов окончательно ухудшаются, их брак распадается и начинается долгая борьба за ребенка и постоянные попытки вернуть друг друга.

Эта любовная линия породила волну новых интриг, романов и скандалов Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

После развода Фатих влюбляется в Гёркем — девушку из богатой и религиозной семьи. Их роман завертелся стремительно, ведь красотка сделалал всё, чтобы покорить сердце парня. Пембе Унал считает, что Гёркем — идеальная жена для его сына, да и сам Фатих, чтобы забыть первую любовь, быстро женится на ней. Но и этот брак оказывается несчастливым: супруги постоянно конфликтуют, а сам Фатих вновь изменяет жене. К тому же выясняется, дядя Фатиха, Омер серьезно оступился, когда узнал о своей болезни, бросил Кывылджим и провел ночь с Гёркем.

Долгое время именно Доа остается главной женщиной в жизни Фатиха. В более поздних сезонах сценаристы вновь пытаются свести их вместе, вот только этот союз остается крайне нестабильным. Доа после развода начинает общаться с состоятельным бизнесменом Гираем, чем просто выводит из себя Фатиха.

Их отношения постепенно становятся романтическими, они женятся, но в итоге выясняется, что у Гирая есть собственные тайны, и он так же, как и первый муж, изменяет ей. Доа и сама время от времени сближается с отцом своего ребенка. Этот брак также оказывается недолговечным — Гирая обвиняют в мошенничестве, а Доа подает на развод и возобновляет отношения с Фатихом.

Доа остается главной любовью в жизни Фатиха Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Третья жена Фатиха, Башак, появляется уже под конец четвертого сезона сериала. После всех драм с женщинами наследник семьи Уналов вступает в новый брак, вот только спокойное семейное счастье ему не светит — Фатих застает ее с другим мужчиной.

Кывылджым — Омер

Следом за дочерью роман с представителем семьи Уналов закручивает и сама Кывылджым. Она давно развелась с Кайханом — отцом дочерей из-за его измен и безответственного поведения и не думала о новых отношениях до встречи с Омером Уналом — младшим братом Абдуллы Унала, отцом Фатиха.

Отношения Кывылджым и Омера остаются одной из центральных романтических линий сериала. Несмотря на постоянные конфликты и козни Леман — первой жены Омера, они играют свадьбу, расстаются и снова снова возвращаются друг к другу. Да и сама Леман находит утешение в объятьях Кайхана — первого мужа Кывылджым, который женился на ней только для того, чтобы не работать и красиво жить.

Кывмер — любимчики зрителей Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

После развода с Омером Кывылджым встречает Джемаля. Он производит впечатление интеллигентного и заботливого мужчины, поэтому женщина отвечает ему взаимностью. Но вскоре выясняется, что Джемаль вовсе не тот, за кого себя выдает. Он тайно устанавливает на ее телефон шпионскую программу, через которую отслеживает местоположение, и следит за каждым ее шагом. Когда Кывылджым понимает, что за ней следят, она разрывает все отношения с Джемалем, увольняется с работы, чтобы больше с ним не пересекаться, и обращается за помощью к Омеру.

Они вновь сходятся и становятся почти идеальной парой. Шоком для всех становится беременность Кывылджым в достаточно зрелом возрасте и решение Омера стать отцом.

По сюжету Кывылджым родила ребенка в очень зрелом возрасте, уже став бабушкой Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

В четвертом сезоне Кывылджым начинает оказывать знаки внимания ее коллега Тунджай, который дарит ей дорогой подарок и приглашает на ужин, из-за чего Омер начинает сильно ревновать. Между Кывылджым и Тунджаем возникает эмоциональная близость, и это приводит к очередному разрыву с Омером.

С другой стороны, Омером одержима Баде, которая пытается разрушить его отношения с Кывылджым, но мужчина не поддается ее чарам.

Абдуллах и Пембе Унал

Пембе еще совсем молодой выдали замуж за Абдуллаха Унала. В браке рождаются трое детей — Мустафа, Фатих и Нурсема. Семейная идиллия рушится после того, как Абдуллах влюбляется в Алев, тетю своей новой невестки. Роман начинается с тайных встреч, цветов и подарков, а заканчивается громким скандалом, когда Пембе узнает об измене.

Любовный треугольник цеплял внимание еще с первого сезона Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Вскоре Алев объявляет, что выходит замуж за своего давнего друга Рюзгяра. Эта новость заставляет Абдуллаха признаться: ради любимой он готов развестись. Пембе отчаянно цепляется за брак, обвиняет соперницу в разрушении семьи и отправляет ее за решетку, а затем выясняется, что Алев ждет ребенка от Апо.

После освобождения Алев из тюрьмы Пембе демонстративно селит ее в особняке Уналов, надеясь каждый день напоминать ей, кто здесь хозяйка. Унижения быстро надоедают Абдуллаху, и он перевозит возлюбленную в отдельный дом. Счастье длится недолго: Алев умирает во время родов. Позже выясняется, что нанятая сиделка поит младенца снотворным, и заботу о девочке берет на себя Пембе.

Не успевает семья оправиться от этой трагедии, как в жизни Абдуллаха появляется Ишил — давняя подруга Алев, которая возвращается из-за границы и устраивается в один из отелей Уналов. Роман Апо и Ишил становится последней каплей — Пембе выпадает из окна и погибает в день своего 55-летия. Незадолго до этого она пыталась удержать мужа, даже инсценировав сердечный приступ.

Глава холдинга влюбился в молодую подчиненную Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Сразу после похорон Ишил становится новой хозяйкой особняка и женой Абдуллаха. Поладить с его детьми ей не удается, а образ идеальной супруги быстро дает трещину: на самом деле Ишил интересуют деньги и обеспеченная жизнь. В финале третьего сезона она получает тяжелые травмы, а в больнице ее находит бывший возлюбленный Лео, приехавший из Нидерландов. Он знает тайну Ишил и собирается шантажировать новую госпожу Унал.

Все поклонники Нурсемы

Самой любвеобильной героиней неожиданно оказывается скромница Нурсема. Старшая дочь Уналов долго не выходит замуж, поэтому родители сами находят ей подходящую партию — наследника богатой семьи Ибрахима. Всё меняется, когда девушка влюбляется в коллегу Алев — Умута. Он небогат, далек от религии, пьет алкоголь и выступает в ночном клубе, но отвечает Нурсеме взаимностью.

Зрители верили, что герои смогут быть счастливы несмотря на все преграды Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Влюбленным не суждено быть вместе — девушку насильно выдают замуж за Ибрахима. В первую брачную ночь Нурсема выпадает из окна, чудом остается жива, а муж пытается скрыть случившееся. Девушка прячется в доме Алев, где снова встречается с Умутом. Они всё же получают благословение на брак, вот только семейная жизнь оказывается непростой: Нурсема с трудом привыкает жить без прислуги и на скромную зарплату мужа. Решив продавать свои картины, она знакомится с богатым и глубоко религиозным вдовцом Эртугрулом, который начинает за ней ухаживать. Правда, эта история быстро заканчивается — Эртугрул вместе с дочерью уезжает в Лондон.

Желая разбогатеть, Умут связывается с мошенниками и попадает в тюрьму. Нурсема преданно ждет мужа, но после освобождения он возвращается совсем другим человеком. Между супругами растет отчуждение, а ситуацию усугубляет внимание Рюзгяра, с которым Нурсема знакомится благодаря работе на телеканале. В итоге она понимает, что их брак с Умутом был ошибкой, и разводится. Рюзгяру тоже не везет — Нурсема отвергает его искренние чувства, и он уезжает за границу.

Следующим в ее жизни появляется имам Ильхами — идеальный кандидат, по мнению Пембе. Мать даже сама просит имама сделать предложение ее дочери. Но на пути встает Фираз — новый друг Ильхами. Почувствовав его симпатию, Нурсема пытается держать дистанцию. Всё меняется в день свадьбы Ильхами и Нурсемы, когда во время церемонии она по ошибке называет жениха именем Фираза.

Авторитарная мать всегда пыталась заставить свою дочь жить «как правильно» Источник: кадр из сериала «Клюквенный шербет» (18+), студия Gold Yapım, реж. Хакан Ketche Кырвавач, 2022–2026 годы

Фираз — избалованный юноша властной матери. Ради любимой он меняется, и вскоре Нурсема снова надевает свадебное платье. Их союз тоже нельзя назвать счастливым: вмешательство родственников, ревность и измены едва не разрушают брак. В четвертом сезоне сценаристы собирались свести Фираза с Доа, бывшей женой Фатиха, но зрители резко раскритиковали этот поворот. В итоге сценарий переписали, оставив героев просто друзьями.