В центре Ярославля перекроют движение на время ремонта трамвайных путей — карта

С 21 августа в центре Ярославля начнут перекрывать движение для автомобилистов по улице Победы. Причина — ремонт трамвайных путей.
«В связи с проведением ремонтных работ на пересечении трамвайных путей по ул. Победы с автомобильной дорогой по ул. Свердлова вводится поэтапное ограничение движения транспортных средств», — прокомментировали в мэрии Ярославля.
Как будут перекрывать улицу Победы:
с 22:00 21 августа до 22:00 22 августа с закрытием левой полосы по направлению движения;
с 22:00 22 августа до 22:00 23 августа с закрытием правой полосы по направлению движения.
Напомним, трамвайное движение на этом участке было остановлено 1 октября 2025 года, меры введены на время замены трамвайных путей. Напомним, с 2023 года в Ярославле идет масштабная модернизация трамвайного движения, при которой должны заменить пути общей протяженностью около 40 км.
Помимо обновленных путей, закупят 47 новых трамваев, также планируется обновление восьми тяговых подстанций, двух путепроводов (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайного депо. После завершения реконструкции компания получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, извлекая прибыль от эксплуатации. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». Еще больше подробностей ищите в нашем сюжете.