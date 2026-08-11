В центре Ярославля перекроют движение на время ремонта трамвайных путей — карта

В Ярославле введут дорожные ограничения на улице Победы Источник: Александр Куренной / 76.RU

С 21 августа в центре Ярославля начнут перекрывать движение для автомобилистов по улице Победы. Причина — ремонт трамвайных путей.

«В связи с проведением ремонтных работ на пересечении трамвайных путей по ул. Победы с автомобильной дорогой по ул. Свердлова вводится поэтапное ограничение движения транспортных средств», — прокомментировали в мэрии Ярославля.

Как будут перекрывать улицу Победы:

с 22:00 21 августа до 22:00 22 августа с закрытием левой полосы по направлению движения;

с 22:00 22 августа до 22:00 23 августа с закрытием правой полосы по направлению движения.

Как будут перекрывать улицу Источник: мэрия Ярославля

Напомним, трамвайное движение на этом участке было остановлено 1 октября 2025 года, меры введены на время замены трамвайных путей. Напомним, с 2023 года в Ярославле идет масштабная модернизация трамвайного движения, при которой должны заменить пути общей протяженностью около 40 км.