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Город В центре Ярославля перекроют движение на время ремонта трамвайных путей — карта

В центре Ярославля перекроют движение на время ремонта трамвайных путей — карта

Показываем схему ограничений

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В Ярославле введут дорожные ограничения на улице Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле введут дорожные ограничения на улице Победы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле введут дорожные ограничения на улице Победы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С 21 августа в центре Ярославля начнут перекрывать движение для автомобилистов по улице Победы. Причина — ремонт трамвайных путей.

«В связи с проведением ремонтных работ на пересечении трамвайных путей по ул. Победы с автомобильной дорогой по ул. Свердлова вводится поэтапное ограничение движения транспортных средств», — прокомментировали в мэрии Ярославля.

Как будут перекрывать улицу Победы:

  • с 22:00 21 августа до 22:00 22 августа с закрытием левой полосы по направлению движения;

  • с 22:00 22 августа до 22:00 23 августа с закрытием правой полосы по направлению движения.

Как будут перекрывать улицу | Источник: мэрия ЯрославляКак будут перекрывать улицу | Источник: мэрия Ярославля

Как будут перекрывать улицу

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, трамвайное движение на этом участке было остановлено 1 октября 2025 года, меры введены на время замены трамвайных путей. Напомним, с 2023 года в Ярославле идет масштабная модернизация трамвайного движения, при которой должны заменить пути общей протяженностью около 40 км.

Помимо обновленных путей, закупят 47 новых трамваев, также планируется обновление восьми тяговых подстанций, двух путепроводов (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайного депо. После завершения реконструкции компания получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, извлекая прибыль от эксплуатации. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». Еще больше подробностей ищите в нашем сюжете.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Трамвайная концессия Ограничение движения транспорта Перекрытие дороги
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Комментарии
26
Гость
6 часов
щас негативные проплаченные боты опять хлеборезку откроютт и начнут ныть за деньги
Гость
6 часов
пусть немного подождем сейчас, зато в будущем будет лучше!
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Гость
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