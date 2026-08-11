«Не будет вашего итальянского сыра»: веселый молочник Джастас Уолкер оформляет для семьи российское гражданство

Источник: Городские медиа

Американский фермер Джастас Уолкер, известный как веселый молочник, перепугался, что его семью могут депортировать из России. Но всё закончилось благополучно — Уолкеры остаются в стране. Рассказываем, что произошло и чем прославился Джастас, в видео выше .

Семья американского фермера Джастаса Уолкера сможет остаться в России, об этом блогер сообщил в своих соцсетях. Накануне он приезжал в Барнаул, где встретился с сотрудниками миграционной службы и выяснил, что оснований для выдворения его родных нет.

Напомним, ранее в своих социальных сетях Уолкер рассказал, что ему и семье якобы может грозить выдворение из страны. Сам Джастас имеет гражданство, а вот его жена и дети — нет.

Как стало известно из сообщений официального представителя МВД Ирины Волк, Уолкеров пригласили в ГУ МВД по Алтайскому краю, чтобы разобраться с документами и сроками пребывания родственников — супруга и другие члены семьи живут в России по видам на жительство, при этом они нарушили сроки подачи необходимых уведомлений.

Как подчеркнули в ведомстве, речи о выдворении семьи не идет. Однако Джастас так испугался сообщений, что даже заранее купил билеты в Стамбул.

«Съездили в Барнаул в миграционную службу, пообщались с ними. Оказывается, было какое-то недопонимание, недоразумение, что-то, может, я недопонял. В любом случае, слава богу, всё обошлось», — сообщил он в своих соцсетях.

Теперь его родные в скором времени займутся оформлением российского гражданства.