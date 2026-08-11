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Происшествия Эксклюзив «У нее была депрессия». Бабушка малышки, которую выбросила с 9 этажа родная мать, раскрыла подробности трагедии

«У нее была депрессия». Бабушка малышки, которую выбросила с 9 этажа родная мать, раскрыла подробности трагедии

Рассказываем, в каком состоянии сейчас трехлетний ребенок

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Бабушка раскрыла подробности ЧП в Подмосковье&nbsp;— дочь выбросила ее внучку с 9 этажа | Источник: личная страница матери задержаннойБабушка раскрыла подробности ЧП в Подмосковье&nbsp;— дочь выбросила ее внучку с 9 этажа | Источник: личная страница матери задержанной

Бабушка раскрыла подробности ЧП в Подмосковье — дочь выбросила ее внучку с 9 этажа

Источник:

личная страница матери задержанной

27-летняя жительница Сергиева-Посада, выбросившая трехлетнюю дочь с девятого этажа, страдала от депрессии. Об этом MSK1.RU сообщила мать задержанной и бабушка пострадавшей малышки.

«У нее была депрессия. Но половина из того, что сейчас о ней пишут, — неправда», — заявила MSK1.RU родственница.

Сразу после ЧП девочку госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. По словам бабушки, малышка сейчас находится в реанимации, но врачи отмечают положительную динамику.

«Ребенок идет на поправку, но, конечно, в реанимации. Надеемся, что все будет хорошо. Справимся, — поделилась с MSK1.RU бабушка. — Я уже взяла опеку».

Как рассказала MSK1.RU родственница, после случившегося она успела поговорить с дочерью.

Мать, выбросившая трехлетнюю дочь из окна, страдала от депрессии | Источник: личная страница матери задержаннойМать, выбросившая трехлетнюю дочь из окна, страдала от депрессии | Источник: личная страница матери задержанной

Мать, выбросившая трехлетнюю дочь из окна, страдала от депрессии

Источник:

личная страница матери задержанной

Анна окончила филологический факультет Московского государственного областного университета (МГОУ), выяснил MSK1.RU. Ее мать подтвердила, что в прошлом она работала учителем в школе и подрабатывала репетиторством.

Задержанная предлагала занятия по русскому языку и литературе для учеников 4–11-х классов. По данным журналиста Андрея Трофимова, в последнее время Анна находилась в декретном отпуске и не работала по профессии.

«Без брака. Молодой человек в СИЗО был с весны…» — цитирует Трофимов знакомую Анны.

В отношении матери, выбросившей трехлетнюю дочь с девятого этажа в Подмосковье, возбудили уголовное дело

Источник:

СК Подмосковья / T.me

После ЧП Анну задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). По этой статье ей грозит до 15 лет тюрьмы. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Трагедия произошла 10 августа в Сергиевом Посаде. Помимо пострадавшей девочки в квартире также находился еще один ребенок.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, в момент происшествия задержанная была пьяна. На допросе она признала вину, но свои мотивы объяснить не смогла.

Ранее в подмосковном Раменском погибли 39-летняя женщина и ее 3-летний сын. Мама с ребенком выпали из окна квартиры на седьмом этаже. Мальчик облокотился на москитную сетку, но не удержал равновесие и начал падать. Мать пыталась его спасти, но погибла сама.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Уголовное дело Сергиев Посад Покушение на убийство Мать и дочь
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Комментарии
9
Гость
7 часов
Обычная скрепная семейная пара. Выпил, выбросил ребенка в окно, в тюрьму...
Гость
7 часов
Следак как из кино про НКВД.
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Гость
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