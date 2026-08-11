«Я рыдала»: главное разочарование в жизни Натальи Трубниковой — звезды «31 июня»

В принцессу Мелисенту оказалось тяжело не влюбиться Источник: кадр из фильма «31 июня» (6+), реж. Леонид Квинихидзе, «Мосфильм», 1978 год

Быть принцессой для актрисы Натальи Трубниковой стало и наградой, о которой мечтают многие, и главным проклятием. Исполнительнице главной роли в сказке «31 июня» пророчили феноменальную карьеру, которая могла привести ее на красную дорожку в Канны. Однако ничего этого не случилось: звезда Натальи потухла так же быстро, как и зажглась, и до самой смерти ей оставалось только мечтать о кино, но не сниматься в нем.

Наталья прожила 71 год Источник: Городские медиа

«Ноги — в кровь. Дома не жаловалась: боялась, что заберут»

Наталья и кино долгие годы существовали в параллельных вселенных и никак не пересекались. О сцене и овациях девочка мечтала, но блистать перед публикой она хотела в качестве не актрисы, а балерины.

С трех лет Трубникова занималась танцами и с каждым идеальным фуэте двигалась всё ближе и ближе к Большому театру. Казалось, место в труппе ей уже обеспечено. Еще до выпуска из училища она покорила театры Европы и блистала на одной сцене с Майей Плисецкой. А стертые в кровь пальцы и постоянные тренировки могли разрушить кого угодно, но не Наталью.

— В училище нас начали ставить на пальцы. Ноги — в кровь. Заклеивали раны пленкой от сырого яйца, а сверху — пластырем. Но кровь всё равно просачивалась через пуанты. Дома не жаловалась: боялась, что заберут из училища, — позднее делилась Наталья.

Трубникова не заметила, что среди тех, кто радуется ее успехам, оказались и завистники, которые не стали смиренно преклоняться перед ее талантом. Когда она была всего в шаге от своей мечты, ее отобрали раз и навсегда.

— По окончании училища я по распределению попала в Большой театр, но, когда я пришла, при мне его зачеркнули и написали «Музыкальный театр имени Станиславского». Я рыдала. Год не могла работать, — рассказывала Наталья в интервью.

В 15 лет Наталья уже блистала на международных танцевальных конкурсах Источник: Власов Олег / ТАСС

Поговаривали, что руку приложили конкурентки, которые позавидовали красоте и грации Натальи. По другой версии, двери в Большой театр перед Трубниковой закрыл влиятельный мужчина, чьи ухаживания она отвергла.

Наталья потеряла всякий вкус к жизни. Она не понимала, зачем ей вообще дальше стараться и что-то делать. Пробудила в ней прежнюю Наталью любовь. Однажды она оказалась в паре с танцором Анатолием Кулаковым. На первых репетициях отношения между ними не заладились.

— Были небольшие поддержки. Обычно балерина, когда подходит к партнеру, собирается и группируется, а здесь почему-то нет. Я возмутился: «Наташа, у кого вы оканчивали дуэтный танец? Почему он не научил вас?» — вспоминал после Анатолий.

Кулаков, несмотря на свое замечание, уже не мог отвести глаза от Натальи, которая покоряла своей красотой и доброй улыбкой. Наталья, в свою очередь, не обиделась на придирку, а вместо этого стала с еще большим рвением доказывать свое мастерство.

Между партнерами всё ярче стали разгораться романтические чувства, и через два года они поженились и больше никогда не разлучались, проходя любые трудности рука об руку. А проблем на их пути выпало немало. С Анатолием Наталья была вынуждена забыть о заграничных поездках. Танцора не выпускали за границу, считая, что он может быть неблагонадежным.

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Дома Наталья мирилась с постоянными придирками свекрови, которая бесконечно подозревала Трубникову в неверности и намекала на это сыну. Однако Анатолий, который был на 10 лет старше своей любимой, безоговорочно ей доверял и двумя руками поддержал, когда Наталье стали предлагать роли в кино.

«Вас утвердят, потому что вы принцесса»

По словам балерины, первые предложения сняться в кино она получала прямо в трамвае и с радостью соглашалась прийти на пробы. Правда, зачастую всё заканчивалось отказом. Череду неудач переломил Марк Захаров, который искал в фильм «12 стульев» (18+) актрис, которые умеют хорошо танцевать.

Наталью утвердили на роль капитана корабля. Ей предстояло танцевать одной, а также вместе с Мироновым и еще двумя девушками. Однако в итоговом варианте ее роль сильно сократили. Перед съемками оказалось, что у одной из танцовщиц нет специальной обуви — котурнов — и она не может сниматься. Наталья пришла на помощь расплакавшейся коллеге и вызвалась дать свои, которые были у нее дома.

— Я взяла такси. Поехала домой. Взяла котурны. А когда приехала, плакала уже я. Пока я ездила, общий танец не снимали, но всё, что было поставлено мне у штурвала, — вместо меня сняли мулатку, — не верила свои глазам Наталья.

Наталья появляется в кадре лишь на несколько минут в третьей серии фильма Источник: кадр из фильма «12 стульев» (18+), реж. Марк Захаров, «Мосфильм», 1977 год

Даже столкнувшись с несправедливостью, Наталья оставалась верной себе и своим принципам. Ради роли она не готова была идти на компромиссы и всегда приходила на помощь тем, кто в ней нуждался. Еще одно правило, из-за которого ей часто отказывали, — никаких обнаженных сцен. Наталья не могла согласиться на откровенные съемки и раз за разом теряла роли, которые были всего в шаге от нее.

После череды неудач роль всей ее жизни всё же пришла: Наталья попала на пробы в «31 июня».

— Когда меня пригласили на кинопробы, я была уверена, что меня, как всегда, не утвердят. В гримерной я встретилась с Иннокентием Смоктуновским, и он сказал: «Вас утвердят, потому что вы принцесса». Так и случилось, — рассказывала артистка в программе «Судьба человека» (16+).

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Наталье досталась роль принцессы Милисенты. Спокойной и рассудительной, но при этом бесстрашной, готовой в любой момент постоять за себя и свою любовь. Трубникова была будто создана для этого образа. За годы работы в театре она научилась передавать всю страсть лишь одними глазами, при этом оставаясь невозмутимой. Однако после выхода фильма его показали лишь один раз.

— К сожалению, у фильма была двойная судьба. С одной стороны, счастливая и успешная, но потом фильм закрыли на восемь лет. Мы думали, что уже ничего не вернется, — рассказывала Наталья в программе «Звезды сошлись».

Танцор и актер, исполнивший роль музыканта Лемисона, Александр Годунов покинул Советский Союз и попросил убежища за границей. Его побег повлиял на судьбу фильма «31 июня». В картине начали искать скрытые смыслы, и это затронуло всех, кто участвовал в его создании.

После неудач в кино Наталье не давали впасть в депрессию танцы Источник: Великжанин Виктор / ТАСС

Наталья, сама того не зная, оказалась в черном списке. Она могла сняться в «Чародеях» (0+), «Мэри Поппинс, до свидания!» (0+), но после каждых проб ответ был один — отказ.

— Такой был приказ. Балетных артистов не утверждать на главные роли, потому что им язык не нужен, они танцуют. Язык танца международный, и они могут в любой момент уехать и остаться, — делилась Наталья в шоу «Звезды сошлись» (16+).

«Это был очень тяжелый удар для меня»

Наталья не стала стучаться в закрытые двери и посвятила всю себя театру. Сначала она играла сама, а после стала обучать начинающих артистов. После «31 июня» она снялась лишь в 14 работах, но не все из них увидели свет. Это стало главным разочарованием в жизни Трубниковой, о котором она жалела больше всего.

— Жалею о том, что снялась в кино, но многое не дошло до кинотеатров и телевидения, — с грустью признавалась она.

Еще одна большая боль Натальи — дети. Всю жизнь актриса жила с мужем душа в душу, и долгое время разговор о детях даже не возникал.

Прямые каштановые волосы навсегда стали неизменной составляющей образа Натальи Источник: кадр из программы «И будут двое» (16+), «Спас», 2023 год

— У нас были такие педагоги, которые разворачивали нас полностью в сторону балета. И мы больше ничего не видели и не слышали, — объясняла Трубникова.

Когда Наталья задумалась о пополнении семейства, прийти к этому оказалось уже поздно. Всю свою не раздаренную любовь Наталья отдавала ученикам, мужу и котам. Специально для пушистиков Трубникова построила комфортабельный «кошкин дом» во дворе и каждый день ходила их кормить.

В 2022 году Наталья пережила тяжелую утрату: ее муж Анатолий вышел в магазин и по дороге умер.

— Он задохнулся. Это был очень тяжелый для меня удар, — говорила Наталья.

В последние годы Наталья редко давала интервью Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2024 год

Актриса с трудом переживала потерю человека, с которым провела практически 50 лет своей жизни. Она страдала болезнью Паркинсона, сильно похудела и осунулась, а ее голос превратился практически в шепот.