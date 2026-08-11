Стала известна предварительная причина массовой гибели рыб на реке в Ярославской области

Глава Рыбинского округа Ярославской области Татьяна Смирнова назвала предварительную причину массовой гибели рыб на реке Волготня. Напомним, ранее местные жители забили тревогу из-за сотен мертвых рыб на поверхности.
Вечером 10 августа в деревню съехались специалисты для проверки: участковый полиции, руководитель отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповец) областям и ведущий ихтиолог Ярославской области, специалисты ФГБУ «Главрыбвод».
«По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стал естественный замор, обусловленный застоем воды и снижением концентрации растворённого кислорода», — прокомментировала глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова вечером 10 августа.
Река Волготня впадает в реку Шексна, которая, в свою очередь, впадает в Рыбинское водохранилище.
По словам местных, на берегу реки присутствует сильный запах тухлой рыбы.
«В ходе оперативно организованного обследования установлено, что на участке наблюдается скопление зелёных водорослей, характерное для стоячей воды; наличие каких-либо промышленных сбросов не выявлено», — добавила глава округа.
При этом 11 августа специалисты научно‑исследовательского института возьмут пробы рыбы, а сотрудники Министерства природных ресурсов — пробы воды для лабораторного анализа. 14 августа также ожидается визит ведущего научного сотрудника лаборатории экологии рыб Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН Игоря Столбунова.
«Ситуация остаётся на контроле профильных ведомств. О результатах лабораторных исследований и принятых мерах сообщу дополнительно», — добавила Татьяна Смирнова.
Напомним, похожая ситуация уже случалась в Ярославской области. В 2023 году рыба начала массово гибнуть в реке Вёкса в Переславль-Залесском округе. Тогда причиной случившегося называли глеотрихию щетинистую, или сине-зеленые водоросли, которые начали обильно размножаться из-за жаркой погоды. Сине-зеленая пленка также появилась летом 2026 года на поверхности Финского залива в Санкт-Петербурге.
Достижения
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев