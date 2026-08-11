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Экология Стала известна предварительная причина массовой гибели рыб на реке в Ярославской области

Стала известна предварительная причина массовой гибели рыб на реке в Ярославской области

В деревню съехались специалисты

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Стала известна предварительная причина массовой гибели рыбы в реке Волготня в Рыбинском районе | Источник: Татьяна Смирнова / vk.comСтала известна предварительная причина массовой гибели рыбы в реке Волготня в Рыбинском районе | Источник: Татьяна Смирнова / vk.com

Стала известна предварительная причина массовой гибели рыбы в реке Волготня в Рыбинском районе

Источник:

Татьяна Смирнова / vk.com

Глава Рыбинского округа Ярославской области Татьяна Смирнова назвала предварительную причину массовой гибели рыб на реке Волготня. Напомним, ранее местные жители забили тревогу из-за сотен мертвых рыб на поверхности.

Вечером 10 августа в деревню съехались специалисты для проверки: участковый полиции, руководитель отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповец) областям и ведущий ихтиолог Ярославской области, специалисты ФГБУ «Главрыбвод».

«По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стал естественный замор, обусловленный застоем воды и снижением концентрации растворённого кислорода», — прокомментировала глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова вечером 10 августа.

Река Волготня впадает в реку Шексна, которая, в свою очередь, впадает в Рыбинское водохранилище.

Очевидцы записали массовый мор рыбы в Рыбинском районе на видео

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

По словам местных, на берегу реки присутствует сильный запах тухлой рыбы.

«В ходе оперативно организованного обследования установлено, что на участке наблюдается скопление зелёных водорослей, характерное для стоячей воды; наличие каких-либо промышленных сбросов не выявлено», — добавила глава округа.

При этом 11 августа специалисты научно‑исследовательского института возьмут пробы рыбы, а сотрудники Министерства природных ресурсов — пробы воды для лабораторного анализа. 14 августа также ожидается визит ведущего научного сотрудника лаборатории экологии рыб Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН Игоря Столбунова.

Мертвые тушки рыб можно увидеть с дороги | Источник: Татьяна Смирнова / vk.comМертвые тушки рыб можно увидеть с дороги | Источник: Татьяна Смирнова / vk.com

Мертвые тушки рыб можно увидеть с дороги

Источник:

Татьяна Смирнова / vk.com

«Ситуация остаётся на контроле профильных ведомств. О результатах лабораторных исследований и принятых мерах сообщу дополнительно», — добавила Татьяна Смирнова.

Напомним, похожая ситуация уже случалась в Ярославской области. В 2023 году рыба начала массово гибнуть в реке Вёкса в Переславль-Залесском округе. Тогда причиной случившегося называли глеотрихию щетинистую, или сине-зеленые водоросли, которые начали обильно размножаться из-за жаркой погоды. Сине-зеленая пленка также появилась летом 2026 года на поверхности Финского залива в Санкт-Петербурге.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Мертвая рыба Рыбинский район
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Комментарии
146
Гость
4 часа
Каждую рыбку реанимировали. Никто не пострадал. Ответ комиссии.
Смирняга

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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6 часов
Какой ужас. И некого даже назначить виноватым!! Куда смотрят власти, людям нечего обсуждать!!
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Гость
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