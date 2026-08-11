12 часов ожидания: из Ярославля задержан рейс в популярный туристический город

Пассажиры больше 12 часов ожидают вылета из Ярославля в Казань. Рейс перенесли из-за введенных вечером 10 августа ограничений на полеты. Согласно расписанию, самолет из Казани должен был прилететь в ярославский аэропорт в Туношне в 22:40, а вылететь — в 23:20.
Ограничения на полеты, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности, действовали в Ярославле с 21:00 10 августа до 9:10 11 августа.
Как рассказали 76.RU в ярославском аэропорту, прибытие рейса из Казани ожидается в 12:00. Отправление — по факту обслуживания, около 12:30.
«Действуем, согласно правил ФАП № 82. Пассажирам предоставлялись все положенные услуги», — прокомментировали в аэропорту в Туношне.
ФАП — федеральные авиационные правила.
По данным онлайн-табло казанского аэропорта, рейс RT 549 авиакомпании «Ювт Аэро» вылетел из Казани в 10:39.
Помимо казанского рейса, 11 августа ожидается вылет из Ярославля в Нарьян-Мар.