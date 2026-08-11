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Город 12 часов ожидания: из Ярославля задержан рейс в популярный туристический город

12 часов ожидания: из Ярославля задержан рейс в популярный туристический город

Вылет перенесли из-за ограничений

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Пассажиры ждали вылета больше 12 часов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПассажиры ждали вылета больше 12 часов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Пассажиры ждали вылета больше 12 часов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Пассажиры больше 12 часов ожидают вылета из Ярославля в Казань. Рейс перенесли из-за введенных вечером 10 августа ограничений на полеты. Согласно расписанию, самолет из Казани должен был прилететь в ярославский аэропорт в Туношне в 22:40, а вылететь — в 23:20.

Ограничения на полеты, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности, действовали в Ярославле с 21:00 10 августа до 9:10 11 августа.

Как рассказали 76.RU в ярославском аэропорту, прибытие рейса из Казани ожидается в 12:00. Отправление — по факту обслуживания, около 12:30.

«Действуем, согласно правил ФАП № 82. Пассажирам предоставлялись все положенные услуги», — прокомментировали в аэропорту в Туношне.

ФАП — федеральные авиационные правила.

По данным онлайн-табло казанского аэропорта, рейс RT 549 авиакомпании «Ювт Аэро» вылетел из Казани в 10:39.

Помимо казанского рейса, 11 августа ожидается вылет из Ярославля в Нарьян-Мар.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Аэропорт Туношна Казань Задержка рейса
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Комментарии
20
Гость
4 часа
.😭Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
Гость
7 часов
Кто хотел движухи, тот должен радоваться этим задержкам в расписании полетов. Народ терпи!
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Гость
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