Окупила стартап за год и отказалась от маркетплейсов: как многодетная мама создала в декрете бренд одежды с тюленями и северным сиянием

Многодетная мама Екатерина Крупцова попробовала себя в разных сферах и нашла призвание в любви к Северу. В то время как массмаркет закрывает отделы в ТЦ, ее бренд одежды «Маниха» растет и объединяет людей. О том, как стилист с двумя высшими образованиями сменила вектор и начала свое дело в непростое время, рассказывают наши коллеги из 29.RU.
У Екатерины Крупцовой большая семья: муж, поддерживающий ее начинания, и трое детей. Дочерям 15 и 11 лет, сыну — 7. По словам многодетной мамы, ни в одном декрете она не засиживалась: «Не могу сидеть просто так на месте, мне скучно. Это не мой вайб».
По образованию она филолог и юрист. Успела поработать госслужащей, сделать карьеру шеф-редактора в журнале, а затем уйти в бизнес. Сначала занималась сладкими новогодними подарками, но в какой-то момент поняла, что это дело приносит только деньги, но «не зажигает». Толчком к новому пути стала покупка пальто.
— Это было в 2019 году, в третьем декрете просто гуляла с коляской в новой одежде, мне стали делать комплименты. Я поняла, что это работает. Внешний вид сильно влияет на восприятие окружающими, — вспоминает предпринимательница.
Екатерина пошла на онлайн-курсы стилистов. Признаётся, что учеба выдернула ее из рутины и придала эмоциональных сил. Спустя три года подбора гардероба для девушек Екатерине пришла идея бизнеса… во сне.
— Мне приснился сарафан. Я встретилась с подругой-швеей и рассказала идею: «Давай сошьем платье, чтобы оно шло всем и подчеркивало фигуру». А вечером в тот же день мне пришло в голову название «Маниха», — вспоминает Екатерина.
Так 22 октября 2022 года родился бренд с поморским словом. Маниха — это природное явление в устье Северной Двины, когда во время прилива уровень воды временно останавливается и создает иллюзию уже полной воды.
В свой стартап Екатерина вложила накопленные в декрете деньги, а позже оформила социальный контракт на 350 тысяч рублей. Этих средств хватило, чтобы купить три машинки, ткани и оплатить аренду помещения за первые полгода.
— Мы в самое нестабильное время начали. Но я думаю так: если чего-то хочешь, пробуй, иначе будешь вспоминать и винить себя. Если бы не получилось, никогда не поздно всё распродать и вообще уйти в другую сферу. У нас всё пошло хорошо, и к концу первого года работы мы окупили вложения, нас стали узнавать. Хорошо сработало сарафанное радио, — объясняет предпринимательница.
Екатерина признаётся, что самое сложное — найти хорошие кадры. Она ищет специалистов, которые разделяют ценности бренда. И называет две главные миссии своего дела: влюбить туристов в Русский Север и помочь женщинам понравиться себе в отражении.
— Спрос на что-то русское, в том числе поморское, наверное, связан с ситуацией в стране. Мы начали это предлагать, мы стали рисовать то, что любим сами, наши местные символы: северное сияние, тюленей, маяки и так далее. Я коренная архангелогородка, плюс закончила курсы экскурсоводов. И тогда поняла, насколько мы сами мало знаем о своем крае, — рассказывает Екатерина.
Основательница бренда намеренно выбирает для своих коллекций минималистичный стиль. Северную символику старается передать в формах, текстурах и цветах.
— Девушка на эмоциях купит сложную вещь, а потом напишет: «Катя, я не знаю, с чем носить». Поэтому мы уходим в лаконичность.
Команда бренда отшивает лимитированные коллекции и чаще работает по индивидуальным меркам клиентов. Многодетная мама признаётся, что масштабировать бизнес не планирует:
— Меня часто спрашивают, почему не иду на маркетплейсы. Это не моя тема. Там меня не поймут. Если я пойду в объем, пострадает качество. Я готова расти вглубь — в смыслы.
Пока в торговых центрах закрываются отделы брендов массмаркета, «Маниха» расширяется. Секрет — в мероприятиях для клиентов.
— Люди идут не за вещью, они идут за смыслами, за общением и творчеством. Мы делаем разные мастер-классы — это сплачивает, дает больше эмоций, чем покупка в магазине.
Предпринимательство для Екатерины — работа 24 на 7. На вопрос о тайм-менеджменте многодетная мама отвечает откровенно: «Я ничего не успеваю. Просто делаю то, что в приоритете». Она объясняет, что дети уже взрослые, самостоятельные: дочь может приготовить обед, сын — сбегать в магазин.
— Дети приходят в цех. Младший, Ваня, себе шапку сшил сам, помогает делать принты. Я не заставляю — помогать разрешаю, только если вижу желание. Если нет, не тащу, иногда даю возможность подзаработать.
Бренду «Маниха» скоро исполнится 4 года. Сейчас в работе третья коллекция, посвященная 160-летию арктического художника Александра Борисова. Дизайнер вдохновлялась цветами в его работах и скоро представит новую линейку моделей.