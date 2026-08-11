Окупила стартап за год и отказалась от маркетплейсов: как многодетная мама создала в декрете бренд одежды с тюленями и северным сиянием

Основательница бренда рассказала, как родилась идея и концепция бизнеса Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Многодетная мама Екатерина Крупцова попробовала себя в разных сферах и нашла призвание в любви к Северу. В то время как массмаркет закрывает отделы в ТЦ, ее бренд одежды «Маниха» растет и объединяет людей. О том, как стилист с двумя высшими образованиями сменила вектор и начала свое дело в непростое время, рассказывают наши коллеги из 29.RU.

Как многодетная мама открыла свой бизнес Источник: Кристина Полевая / 29.RU

У Екатерины Крупцовой большая семья: муж, поддерживающий ее начинания, и трое детей. Дочерям 15 и 11 лет, сыну — 7. По словам многодетной мамы, ни в одном декрете она не засиживалась: «Не могу сидеть просто так на месте, мне скучно. Это не мой вайб».

По образованию она филолог и юрист. Успела поработать госслужащей, сделать карьеру шеф-редактора в журнале, а затем уйти в бизнес. Сначала занималась сладкими новогодними подарками, но в какой-то момент поняла, что это дело приносит только деньги, но «не зажигает». Толчком к новому пути стала покупка пальто.

— Это было в 2019 году, в третьем декрете просто гуляла с коляской в новой одежде, мне стали делать комплименты. Я поняла, что это работает. Внешний вид сильно влияет на восприятие окружающими, — вспоминает предпринимательница.

Екатерина пошла на онлайн-курсы стилистов. Признаётся, что учеба выдернула ее из рутины и придала эмоциональных сил. Спустя три года подбора гардероба для девушек Екатерине пришла идея бизнеса… во сне.

Первая модель, с которой зародился бренд Источник: Иван Митюшев/29.RU

— Мне приснился сарафан. Я встретилась с подругой-швеей и рассказала идею: «Давай сошьем платье, чтобы оно шло всем и подчеркивало фигуру». А вечером в тот же день мне пришло в голову название «Маниха», — вспоминает Екатерина.

Так 22 октября 2022 года родился бренд с поморским словом. Маниха — это природное явление в устье Северной Двины, когда во время прилива уровень воды временно останавливается и создает иллюзию уже полной воды.

Принт на футболке для тех, кто любит рыбалку Источник: Иван Митюшев / 29.RU

В свой стартап Екатерина вложила накопленные в декрете деньги, а позже оформила социальный контракт на 350 тысяч рублей. Этих средств хватило, чтобы купить три машинки, ткани и оплатить аренду помещения за первые полгода.

— Мы в самое нестабильное время начали. Но я думаю так: если чего-то хочешь, пробуй, иначе будешь вспоминать и винить себя. Если бы не получилось, никогда не поздно всё распродать и вообще уйти в другую сферу. У нас всё пошло хорошо, и к концу первого года работы мы окупили вложения, нас стали узнавать. Хорошо сработало сарафанное радио, — объясняет предпринимательница.

Перед запуском бренда Екатерина прошла курсы швейного мастерства Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Екатерина признаётся, что самое сложное — найти хорошие кадры. Она ищет специалистов, которые разделяют ценности бренда. И называет две главные миссии своего дела: влюбить туристов в Русский Север и помочь женщинам понравиться себе в отражении.

Источник: личный архив Екатерины Крупцовой Источник: личный архив Екатерины Крупцовой

— Спрос на что-то русское, в том числе поморское, наверное, связан с ситуацией в стране. Мы начали это предлагать, мы стали рисовать то, что любим сами, наши местные символы: северное сияние, тюленей, маяки и так далее. Я коренная архангелогородка, плюс закончила курсы экскурсоводов. И тогда поняла, насколько мы сами мало знаем о своем крае, — рассказывает Екатерина.

Принт для футболки придумала и нарисовала 10-летняя клиентка бренда Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Основательница бренда намеренно выбирает для своих коллекций минималистичный стиль. Северную символику старается передать в формах, текстурах и цветах.

— Девушка на эмоциях купит сложную вещь, а потом напишет: «Катя, я не знаю, с чем носить». Поэтому мы уходим в лаконичность.

На Екатерине — свитшот «Лебедь», созданный по мотивам русской долгорукавки Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Команда бренда отшивает лимитированные коллекции и чаще работает по индивидуальным меркам клиентов. Многодетная мама признаётся, что масштабировать бизнес не планирует:

— Меня часто спрашивают, почему не иду на маркетплейсы. Это не моя тема. Там меня не поймут. Если я пойду в объем, пострадает качество. Я готова расти вглубь — в смыслы.

Пока в торговых центрах закрываются отделы брендов массмаркета, «Маниха» расширяется. Секрет — в мероприятиях для клиентов.

— Люди идут не за вещью, они идут за смыслами, за общением и творчеством. Мы делаем разные мастер-классы — это сплачивает, дает больше эмоций, чем покупка в магазине.

Екатерина заканчивает работу над индивидуальным заказом Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Предпринимательство для Екатерины — работа 24 на 7. На вопрос о тайм-менеджменте многодетная мама отвечает откровенно: «Я ничего не успеваю. Просто делаю то, что в приоритете». Она объясняет, что дети уже взрослые, самостоятельные: дочь может приготовить обед, сын — сбегать в магазин.

— Дети приходят в цех. Младший, Ваня, себе шапку сшил сам, помогает делать принты. Я не заставляю — помогать разрешаю, только если вижу желание. Если нет, не тащу, иногда даю возможность подзаработать.