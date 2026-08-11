НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Мой дом Легко и просто: 5 неочевидных лайфхаков, о которых молчат все домохозяйки

Легко и просто: 5 неочевидных лайфхаков, о которых молчат все домохозяйки

Собрали знания, которые могут пригодиться дома

350
Оказывается, на глажке можно экономить время | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОказывается, на глажке можно экономить время | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Оказывается, на глажке можно экономить время

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Как легко открыть тугую крышку на банке или сэкономить время на глажке, расскажут законы физики. Они порой работают дешевле или надежнее любых химических средств и гаджетов. Никаких сложных формул — только простые бытовые лайфхаки, в основу которых легли физические процессы.

Глажка с двух сторон за один проход

Физическое явление: отражение инфракрасного излучения.

Положите под чехол гладильной доски лист алюминиевой фольги блестящей стороной вверх. Утюг греет ткань сверху, а фольга отражает инфракрасное излучение обратно, проглаживая вещь снизу. Вы гладите сразу две стороны за одно движение — экономите время и электроэнергию. Важно: для шелка и синтетики ставьте утюг на минимальную температуру, чтобы не перегреть.

Увеличение естественного света в квартире

Закон отражения: угол падения равен углу отражения.

Повесьте большое зеркало напротив окна, чтобы удвоить количество естественного света в помещении. Большое зеркало создает иллюзию дополнительного пространства, делая темную комнату визуально светлее и просторнее.

Открытие тугой банки

Физическое явление: трение, инерция, деформация.

Наденьте резиновую перчатку. Резина имеет высокий коэффициент трения — ладонь не проскальзывает, вся сила кручения передается крышке. Если резины нет, подержите крышку под горячей водой 30 секунд — металл расширится быстрее стекла, и банка откроется легко. Третий способ: постучите ладонью по дну банки. Это так называемый гидравлический удар, после которого волна давления передается через жидкость (содержимое банки) к крышке. Эта микроволна на мгновение «приподнимает» крышку изнутри, нарушая герметичность и запуская внутрь воздух (вы можете услышать характерный хлопок/щелчок). Вибрация от удара помогает слегка сдвинуть прикипевшую резьбу или уплотнитель.

Чистка стеклянной посуды

Физическое явление: абразивное изнашивание.

Бокалы, вазы и банки становятся мутными от налета. В последнем случае, к примеру, от молока или растительного масла. Чтобы избавиться, насыпьте в посуду 1 столовую ложку крупной поваренной соли, налейте немного воды и интенсивно встряхивайте круговыми движениями в течение 30–60 секунд. Затем сполосните. Почему такой способ работает: кристаллы соли создают микроудары о стенки стекла, выступая в роли мягкого механического скраба. Твердость поваренной соли намного ниже твердости стекла. Соль физически не способна поцарапать стекло, но легко счищает мягкий налет.

Реанимация засохшего хлеба и печенья

Физическое явление: диффузия (выравнивание влажности) и испарение.

Засохший хлеб или черствое печенье можно вернуть к жизни. Положите их в плотно закрытый контейнер или пакет с кусочком свежего яблока или влажным бумажным полотенцем (не касаясь продукта) и оставьте на 2–3 часа. Влага испаряется из яблока/полотенца, молекулы воды диффундируют по воздуху внутри контейнера и впитываются в поры хлеба или печенья — влажность внутри выравнивается. Продукты становятся мягкими.

ПО ТЕМЕ
Татьяна РябоваТатьяна Рябова
Татьяна Рябова
Физика Быт Лайфхак
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Рекомендуем