Школьник из России хотел покорить горы в Абхазии, но погиб во время восхождения

Подросток погиб в горах Абхазии. Трагедия произошла в Гулрыпшском районе во время восхождения.
«Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района. В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.
Трагедия произошла накануне вечером. В ведомстве отметили, что дежурный получил сигнал об этом 10 августа. Однако информацию о случившемся обнародовали лишь сегодня.
Туристов предупредили, что в законодательстве Абхазии нет жестких требований об обязательной регистрации туристических маршрутов. Путешественникам рекомендовали заранее информировать спасателей о своих планах.
«Наличие оперативных данных о местонахождении туристов позволяет спасателям МЧС незамедлительно реагировать на ЧП. В экстренной ситуации это исключает трату драгоценного времени на поиски и позволяет оперативно оказать помощь», — отмечается в сообщении.