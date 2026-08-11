Школьник из России хотел покорить горы в Абхазии, но погиб во время восхождения

Травмы, несовместимые с жизнью, подросток получил в горах Абхазии во время альпиниского восхождения (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Подросток погиб в горах Абхазии. Трагедия произошла в Гулрыпшском районе во время восхождения.

«Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района. В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.

Трагедия произошла накануне вечером. В ведомстве отметили, что дежурный получил сигнал об этом 10 августа. Однако информацию о случившемся обнародовали лишь сегодня.

Туристов предупредили, что в законодательстве Абхазии нет жестких требований об обязательной регистрации туристических маршрутов. Путешественникам рекомендовали заранее информировать спасателей о своих планах.