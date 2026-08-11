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Происшествия Школьник из России хотел покорить горы в Абхазии, но погиб во время восхождения

Школьник из России хотел покорить горы в Абхазии, но погиб во время восхождения

Юноше было всего 15 лет

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Травмы, несовместимые с жизнью, подросток получил в горах Абхазии во время альпиниского восхождения (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUТравмы, несовместимые с жизнью, подросток получил в горах Абхазии во время альпиниского восхождения (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Травмы, несовместимые с жизнью, подросток получил в горах Абхазии во время альпиниского восхождения (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Подросток погиб в горах Абхазии. Трагедия произошла в Гулрыпшском районе во время восхождения.

«Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района. В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.

Трагедия произошла накануне вечером. В ведомстве отметили, что дежурный получил сигнал об этом 10 августа. Однако информацию о случившемся обнародовали лишь сегодня.

Туристов предупредили, что в законодательстве Абхазии нет жестких требований об обязательной регистрации туристических маршрутов. Путешественникам рекомендовали заранее информировать спасателей о своих планах.

«Наличие оперативных данных о местонахождении туристов позволяет спасателям МЧС незамедлительно реагировать на ЧП. В экстренной ситуации это исключает трату драгоценного времени на поиски и позволяет оперативно оказать помощь», — отмечается в сообщении.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Альпинизм Школа Абхазия Гора МЧС Гибель Трагедия
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Комментарии
11
Гость
2 часа
Очень жаль парнишку! соболезнование семьи и очень надеюсь, что таких эпизодов будет меньше!!!
Гость
2 часа
Даже перед походом в среднерусский лес за грибами ребенку необходимо получить от родителей, воспитателей подробный инструктаж. Дисциплина здесь обязательна. Вот тут и вижу главную причину несчастья.
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Гость
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