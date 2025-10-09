Ярославцы встали в пробку на крупном проспекте. Где не проехать

В Ярославле на Московском проспекте встали троллейбусы Источник: читатель 76.RU

На Московском проспекте в Ярославле растет пробка из-за вставших троллейбусов. Как сообщил читатель 76.RU, поздним утром 9 октября транспорт встал от автовокзала в сторону центра.

«На Московском огромная пробка из-за трех сломанных троллейбусов», — написал ярославец.

Предварительно, на проспекте остановились три троллейбуса, курсирующих по маршрутам № 9 и № 5. По словам директора «ЯрГЭТа» Дениса Пырлога, причина остановки троллейбусного движения кроется в неполадках на контактной сети.

«На тяговой подстанции, питающей контактную сеть произошли неполадки. Служба энергохозяйства незамедлительно выехала на место для устранения дефекта. В настоящее время движение троллейбусов восстанавливается», — рассказала в беседе с 76.RU Денис Пырлог.

Движение затруднено от автовокзала до Московского вокзала Источник: Яндекс. Карты