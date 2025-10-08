В Ярославле открыли после ремонта Комсомольский мост. Видео

Строительная компания «Олимп-Строй» появилась в 2014 году, предприятие зарегистрировано в квартире пятиэтажки на улице Панина в Брагине. За 2024 год «Олимп-Строй» заработал 276 миллионов рублей. Строительная фирма принадлежит бизнесмену Игорю Дудину из Архангельской области. За последние два года компания пять раз сдавала в залог банку свое имущество, в том числе грузовые машины, экскаватор и другую строительную технику.

С 2023 года «Олимп-Строй» работает над контрактами, разыгранными через портал госзакупок. К примеру, подрядчик ремонтировал несколько дорог в Любиме и Данилове, участок от Яковлевского до Диево-Городища, подъезд к волейбольному центру в Ярославле и другие проекты. В январе 2025 года ООО «Олимп-Строй» выкупило здание фабрики на улице Свободы, 32б.