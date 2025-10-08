НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 758мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,55
EUR 94,94
Открыли Комсомольский мост
Ярославна на «Мужском/Женском»
Ярославна снялась с Боней
Сэкономить время и нервы на врачах
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Дело против причала-ресторана на Волге
Сделают пешеходный центр
Ярославец умер в горах Абхазии
Афиша на октябрь
Дороги и транспорт В Ярославле открыли после ремонта Комсомольский мост. Видео

В Ярославле открыли после ремонта Комсомольский мост. Видео

Дорога была закрыта с лета 2025 года

468
Открыли Комсомольский мост | Источник: мэрия ЯрославляОткрыли Комсомольский мост | Источник: мэрия Ярославля

Открыли Комсомольский мост

Источник:

мэрия Ярославля

В Ярославле открыли автомобильное движение по Комсомольскому мосту. По данным мэрии, ремонт дороги завершили 8 октября, хотя по контракту был назначен срок до 1 ноября.

«Специалисты очистили поверхность от старого асфальта и старой гидроизоляции, нанесли антикоррозионный слой и два слоя гидроизоляции. Впоследствии подрядная организация уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия, а также установила новые дождеприемники и восстановила деформационные швы», — уточнили в городской администрации.

В течение этой недели набрал нужную прочность специальный полимерный бетон, из которого выполнены швы. Также была восстановлена дорожная разметка.

Мост был закрыт с начала лета 2025 года

Источник:

мэрия Ярославля

Подрядчиком на объекте выступает компания «Олимп-Строй».

Что известно про подрядчика

Строительная компания «Олимп-Строй» появилась в 2014 году, предприятие зарегистрировано в квартире пятиэтажки на улице Панина в Брагине. За 2024 год «Олимп-Строй» заработал 276 миллионов рублей. Строительная фирма принадлежит бизнесмену Игорю Дудину из Архангельской области. За последние два года компания пять раз сдавала в залог банку свое имущество, в том числе грузовые машины, экскаватор и другую строительную технику.

С 2023 года «Олимп-Строй» работает над контрактами, разыгранными через портал госзакупок. К примеру, подрядчик ремонтировал несколько дорог в Любиме и Данилове, участок от Яковлевского до Диево-Городища, подъезд к волейбольному центру в Ярославле и другие проекты. В январе 2025 года ООО «Олимп-Строй» выкупило здание фабрики на улице Свободы, 32б.

Мост был закрыт с лета

Напомним, этим летом в Ярославле должны были отремонтировать покрытие на Комсомольском мосту. Однако уже на старте работ специалисты обнаружили серьезные проблемы: повреждения нижнего слоя дорожного полотна и гидроизоляции. После этого движение по мосту для машин пришлось полностью закрыть.

Комсомольский мост в Ярославле был построен на месте старого в 2018 году. Почти сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

В августе 2025 года был объявлен конкурс по поиску подрядчика, за работы были готовы заплатить более 25 миллионов рублей. Однако ни одна компания не заявилась на аукцион. Торги признали несостоявшимися. 8 сентября всё же был найден подрядчик — «Олимп-Строй». Компании за работы заплатят 25 миллионов рублей.

Рады открытию Комсомольского моста?

Да
Нет
Мне всё равно
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Мост Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
280344857
2 минуты
Надолго ли хватит этого ремонта или года через 3 опять лямов 30 выделять придётся? Срок гарантии должен быть лет 10 - 15.
Гость
33 минуты
хоть что то хорошее!!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление