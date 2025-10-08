В Ярославле открыли после ремонта Комсомольский мост. Видео

В Ярославле открыли автомобильное движение по Комсомольскому мосту. По данным мэрии, ремонт дороги завершили 8 октября, хотя по контракту был назначен срок до 1 ноября.
«Специалисты очистили поверхность от старого асфальта и старой гидроизоляции, нанесли антикоррозионный слой и два слоя гидроизоляции. Впоследствии подрядная организация уложила два слоя нового асфальтобетонного покрытия, а также установила новые дождеприемники и восстановила деформационные швы», — уточнили в городской администрации.
В течение этой недели набрал нужную прочность специальный полимерный бетон, из которого выполнены швы. Также была восстановлена дорожная разметка.
Подрядчиком на объекте выступает компания «Олимп-Строй».
Что известно про подрядчика
Строительная компания «Олимп-Строй» появилась в 2014 году, предприятие зарегистрировано в квартире пятиэтажки на улице Панина в Брагине. За 2024 год «Олимп-Строй» заработал 276 миллионов рублей. Строительная фирма принадлежит бизнесмену Игорю Дудину из Архангельской области. За последние два года компания пять раз сдавала в залог банку свое имущество, в том числе грузовые машины, экскаватор и другую строительную технику.
С 2023 года «Олимп-Строй» работает над контрактами, разыгранными через портал госзакупок. К примеру, подрядчик ремонтировал несколько дорог в Любиме и Данилове, участок от Яковлевского до Диево-Городища, подъезд к волейбольному центру в Ярославле и другие проекты. В январе 2025 года ООО «Олимп-Строй» выкупило здание фабрики на улице Свободы, 32б.
Мост был закрыт с лета
Напомним, этим летом в Ярославле должны были отремонтировать покрытие на Комсомольском мосту. Однако уже на старте работ специалисты обнаружили серьезные проблемы: повреждения нижнего слоя дорожного полотна и гидроизоляции. После этого движение по мосту для машин пришлось полностью закрыть.
Комсомольский мост в Ярославле был построен на месте старого в 2018 году. Почти сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.
В августе 2025 года был объявлен конкурс по поиску подрядчика, за работы были готовы заплатить более 25 миллионов рублей. Однако ни одна компания не заявилась на аукцион. Торги признали несостоявшимися. 8 сентября всё же был найден подрядчик — «Олимп-Строй». Компании за работы заплатят 25 миллионов рублей.
Рады открытию Комсомольского моста?