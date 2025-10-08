НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
После открытия Комсомольского моста в Ярославле изменят маршруты двух автобусов

После открытия Комсомольского моста в Ярославле изменят маршруты двух автобусов

Кого коснутся изменения

386
После открытия Комсомольского моста изменят маршруты автобусов

После открытия Комсомольского моста изменят маршруты автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 9 октября восстановят прежние схемы движения двух автобусных маршрутов, измененные ранее из-за ремонта Комсомольского моста. После открытия движения по мосту общественный транспорт снова будет ходить по обычным маршрутам:

  • № 17 «ЯШЗ» — «Поселок Ивняки» (возвращается остановочный пункт «Асфальтовый завод»);

  • № 106 «Ярославль (Ярославль-Главный») — «Ярославль (через сады „Южные“)».

Напомним, что с лета 2025 года Комсомольский мост был закрыт на ремонт. Изначально должны были заменить покрытие на мосту. Однако уже на старте работ специалисты обнаружили серьезные проблемы. Были объявлены поиски подрядчика. Конкурс выиграла компания «Олимп-Строй», которая за 25 миллионов рублей согласилась выполнить работы.

Комсомольский мост в Ярославле был построен на месте старого в 2018 году. Почти сразу после открытия к нему появились претензии у автомобилистов.

По контракту ремонт Комсомольского моста должны были завершить до 1 ноября 2025 года. Однако подрядчик опередил запланированный график и сдал работы 8 октября.

Автобус Комсомольский мост
