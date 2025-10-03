«Толпы бегают от автобуса к автобусу»: жители Пятерки пожаловались на транспортную проблему

Жители Пятерки столкнулись с транспортными проблемами после закрытия трамвая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Пятерки в Ярославле пожаловались, что после закрытия трамвайного движения из-за ремонта путей они не могут без пересадок доехать до Моторного завода.

«Нахожусь в шоке от поездок в час пик до Моторного завода и обратно. Все автобусы с Пятёрки идут в сторону центра или в Брагино по Промышленному шоссе. Добраться до работы теперь можно только с пересадками на площади Карла Маркса, где и так остановка перегружена. Толпы людей бегают от автобуса к автобусу. Всё переполнено», — написала жительница Ленинского района Елена Кузнецова в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

От всех жителей Пятерки женщина попросила пустить автобус по проспекту Октября хотя бы до ТРЦ «Рио».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта порталу 76.RU подтвердили, что доехать без пересадки с улицы Чкалова до промзоны на проспекте Октября сейчас нельзя. Жителям посоветовали ездить с пересадкой на площади Карла Маркса. Пересесть можно на автобусы: № 1, 6, 7, 9, 11, 22, 23, 32, 42, 65, 66, 79, 90, 93, 97, а также троллейбусы № 4 и 8.

«На маршрутах работают автобусы разной вместимости — от малого класса до большого», добавили в Минтрансе.

Власти добавили, что специалисты ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» проводят постоянный мониторинг пассажиропотока и заполняемости общественного транспорта. Исходя из этого принимаются решения по транспортным корректировкам.

Кроме того, свои замечания, жалобы, предложения пассажиры общественного транспорта могут направить на портал правительства области, в Министерство дорожного хозяйства и транспорта, на единый номер 122 или по телефону справочной службы: 8 (4852) 30-40-95.