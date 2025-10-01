«Чего вы ждете?»: как ярославцы добирались до центра после закрытия трамвайных маршрутов — видео

Какие трамвайные маршруты отменили на время ремонта в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 октября в Ярославле на время работ по замене рельсов закрыли три трамвайных маршрута. Ограничения в основном коснулись жителей Пятерки и центра. Временно перестанут курсировать трамваи № 1, 6к и 7к. Компенсировать работу транспорта должны автобус № 44 и электробусы № 50 и 60.

Журналисты 76.RU с утра прошлись по трамвайным остановкам, где сейчас ведутся работы, и пообщались с местными жителями. Как ярославцы отреагировали на изменения в работе транспорта — в этом репортаже.

Из-за проведения ремонтных работ, на время были закрыты трамвайные маршруты № 1 «Улица Свердлова» — «Улица Чкалова», № 6к «ЯМЗ» — «Улица Блюхера» и № 7к «Трамвайное депо» — «Улица Свердлова». Кроме того, укоротили маршрут № 5к «ЯМЗ» — «Больница № 9». Трамваи будут двигаться от больницы № 9 до трамвайного депо.

Как прошло утро ярославцев после временного закрытия трех трамвайных маршрутов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Теперь будем ездить на автобусах»

Валентина очень ждет завершения замены рельсов и запуска новых трамваев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утро среды, 1 октября, для жителей города выдалось нервным. Для некоторых временное прекращение трамвайного движения стало шокирующей новостью.

«Вот сейчас только узнала, что нет трамваев, теперь будем ездить на автобусах, — рассказала Валентина. — Я смотрю, нет трамваев. Подошла, люди на остановке стоят, я спросила: „Ну, что, трамваи у нас не ездят?“. Да, говорят, все отменили. Я потом залезла в интернет и посмотрела».

Кто-то из ярославцев из-за отмены трамваев даже опоздал на учебу и прием к врачу.

Некоторые не знали об отмене трамваев и ждали транспорт на остановке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

О временной приостановке трамваев региональные власти сообщали 29 сентября. Но информация дошла не до всех жителей города. На остановках уведомляющих табличек также не оказалось, отчего народ, зевая, продолжал настойчиво ждать транспорт.

Увидев растерянных местных, продавец на трамвайной остановке на улице Победы от руки оформила объявление и вывесила на окне ларька.

Табличку с надписью «Трамваи не ходят, ремонт» повесила продавец ларька Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Молодежь утром пришла, в уши воткнули свои наушники, стоят. Света, продавец магазина, у них спросила: „Чего вы ждете?“ — „Трамвая“. Она им и сообщила, что с сегодняшнего дня трамваи не работают», — рассказала Людмила, она также узнала о частичном закрытии трамвайных маршрутов постфактум.

Многие не знают, что трамваи не ходят. Людмила жительница Ярославля

Как к этому отнеслись ярославцы

Маргарита не сильно печалится из-за временной отмены трамваев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Завсегдатаи ярославского трамвая, хотя для них новость стала неожиданностью, с пониманием отнеслись к временными изменениям в работе транспорта и настроились пользоваться автобусами.

«Всю жизнь я ездила на трамвае № 1, — поделилась с 76.RU Маргарита. — Правда, не знаю, как будет дальше, надо подождать, время покажет. Сейчас автобусы и электробусы ходят довольно часто, мне это удобно».

Маргарита добавила, что, к примеру, с Пятерки до автовокзала теперь попробует добраться без пересадок.

С утра на улице Чкалова начались работы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Однако некоторые горожане выражают недовольство тем, что старые привычки меняются и трамвайное сообщение прекращается именно в осенний период, когда количество пассажиров растет.

Конечно, хорошо, это всё надо. Но надо делать вовремя, а у нас всё зимой. Валентина жительница Ярославля

Ярославцы отмечают, что замена рельсов и запуск новых трамваев — долгожданное событие. Пассажиры признаются, что старые рельсы были настолько в плохом состоянии, что порой было страшно на них ездить. Во время поездок транспорт дребезжал и сильно трясся.

Трамваи всё равно надо оставлять, потому что автобусы абсолютно не справляются с потоком. А ремонт-то надо делать, потому что всё в ужасном состоянии. Виктория (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) жительница Ярославля

Когда вернут трамваи

Пока известно, что возобновление работы трамвайных маршрутов № 5к и 6к планируется в декабре 2025 года. Транспорт запустят до разворотного кольца у ТРЦ «Рио».

Напомним, с аналогичной ситуацией уже сталкивались жители Брагина.

Напомним, что с 2023 года в Ярославле реализуется масштабная модернизация трамвайного движения, при которой в городе должны заменить пути общей протяженностью около 40 км. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». Помимо обновленных путей, закупят 47 новых трамваев, также планируется обновление восьми тяговых подстанций, двух путепроводов (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайного депо. После завершения реконструкции компания получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, извлекая прибыль от эксплуатации.

Все подробности о реконструкции трамвайных путей в Ярославле публикуем в специальном сюжете.