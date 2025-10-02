«Пауки» на нейросети: как работают новые камеры на дорогах в Ярославской области. Разбор

Новые камеры ставят по всей Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области ввели в работу новые комплексы фотовидеофиксации «Паук». Камеры контролируют соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном и другие нарушения. Как работают «Пауки» на ярославских дорогах и что об их установке думает опытный автомобилист, читайте в этом материале.

Комплексы за 3,5 миллиарда

Впервые об установке комплексов фотовидеофиксации с функциями искусственного интеллекта в Ярославской области стало известно в феврале 2025 года. На закупку камер выделили 3,5 миллиарда рублей.

«Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2030-го, а в части неисполненных обязательств — до полного их исполнения», — указывалось в документации.

Изначально контракт на установку выиграло ООО «Ростелеком», но в марте договор с организацией был прекращен. Следующим поставщиком стало Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Новый победитель аукциона готов был взяться за работу дешевле — за 2,4 миллиарда рублей. Организации предстоит установить комплексы «Паук» по всей территории области.

Первые камеры установили в Переславле-Залесском в июле, затем в августе несколько комплексов появилось на дорогах Ярославля, а в сентябре «Пауки» добрались до Углича.

Где уже установили «Пауков» Узнать Ярославская область: автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, д. Дымовское, 260 км + 220 м;

автодорога Данилов — Пошехонье, д. Дубасово, 62 км + 45 м;

автодорога Ярославль — Рыбинск, поворот на д. Крюковское, 18 км + 40 м;

автодорога Тутаев — Шопша, н. п. Мордвиново, 32 км + 78 м;

автодорога Мышкин — Сера, н. п. Поводнево, 5 км + 340 м;

автодорога Р-104, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, н. п. Крестцы, 292 км + 955 м;

автодорога Р-104, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, н. п. Покров, 226 км + 045 м;

автодорога Углич — Некоуз-Брейтово, н. п. Дубец, 219 км + 590 м, справа;

автодорога Углич — Некоуз-Брейтово, н. п. Бор-Дорки, 217 км + 118 м, слева;

автодорога Углич — Некоуз-Брейтово, н. п. Водяники, 219 км + 590 м слева;

автодорога Мышкин — Волга — Шестихино, н. п. Антипово, поворот на н. п. Коптево, 8 км + 973 м, слева;

автодорога Р-104, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, н. п. Юхоть, 198 км + 664 м, справа;

автодорога Рыбинск — Тутаев (до дер. Помогалово), н. п. Гаврилово, км 10 + 785, слева;

автодорога Углич — Ростов Р-153, д. Емельянниково, км 52 + 111, слева;

автодорога Мышкин — станция Волга — Шестихино, д. Галачевская, км 3 + 268, слева;

автодорога Шебунино — Красный Профинтерн, н. п. Иоркино, км 5 + 146, слева;

автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец Р-104, н. п. Исанино, км 222 + 65, справа. Переславль-Залесский: перекресток ул. Советская — пер. Горсоветский;

перекресток ул. Свободы — пер. Кривоколенный (нерегулируемый перекресток);

перекресток ул. Урицкого — ул. Кузнечная;

ул. Советская, д. 23 (пешеходный переход). Углич: пересечение ул. Первомайская и ул. Интернациональная;

ул. Октябрьская, д. 55;

Рыбинское шоссе, д. 1 (пешеходный переход);

ул. Ленина, на перекрестке с ул. Февральская;

ул. Часовая, д. 3. Ярославль: улица Клубная, 8а;

пересечение улицы Автозаводской с улицей Розы Люксембург;

пересечение улицы Автозаводской с улицей Юности;

улица Волгоградская, напротив дома № 43а;

улица Большая Павловская в районе дома № 28;

г. Ярославль, автодорога от ул. Свободы до ул. Салтыкова Щедрина в районе д. 27 по ул. Свободы;

ул. Спартаковская, в районе д. 3 (пешеходный переход);

автодорога Ярославль — Тутаев, н. п. Пшеничище, 21 км + 355 м (справа);

пересечение проспекта Толбухина с Которосльной набережной;

ул. 8 Марта, в районе д. 14;

ул. Туманова, д. 14;

пересечение ул. Титова с ул. Менделеева;

пересечение ул. Большая Норская с ул. Куропаткова.

Изначально планировалось разместить камеры в 283 точках Ярославской области, но с новым поставщиком список адресов увеличился до 320.

Как работает комплекс фотовидеофиксации

Камера фотовидеофиксации «Паук» Источник: НПО «ИТС» / Npo-its.ru

Как указано на сайте Научно-производственного объединения «Интеллектуальные технические системы», комплекс фотовидеофиксации «Паук» с помощью нейросетей выявляет факты нарушения скоростного режима, проезда на запрещающий сигнал светофора, правил пользования ремнями безопасности и телефоном во время движения, пересечение стоп-линии и другие нарушения ПДД.

Устройство также распознает типы транспортных средств и их госномера. Комплекс фотовидеофиксации интегрирован с системой «Паутина», а также может передавать сведения о транспортных потоках: интенсивность движения, плотность, среднюю скорость, классификацию транспортных средств — в Центры управления дорожным движением.

Мнение эксперта

Дорожный активист, координатор проекта «Дороги Ярославля», эксперт Общероссийского народного фронта Темур Абдуллаев рассказал о нюансах работы комплексов.

«Угол обзора камеры позволяет увидеть предмет в руках водителя и с высокой степенью вероятности определить, что это смартфон. Мало кто из нас прикладывает к уху похожий предмет в дороге просто так. Ложные срабатывания случаются чаще за непристегнутый ремень, особенно если время суток темное: темный ремень на темной одежде иногда может восприниматься системой как его отсутствие», — рассказал он в беседе с 76.RU.

Темур также добавил, что оспорить штраф при нынешней системе обжалования возможно. Водители могут обратиться за более тщательным рассмотрением их ситуации при получении уведомления о нарушении.

«А вот для определения допустимой тонировки необходим другой прибор, поэтому возможное ужесточение штрафов будет происходить только при увеличении количества сотрудников ГИБДД на наших дорогах», — добавил он.

Хочется напомнить водителям, что если ездить по правилам, то штрафов не будет. Темур Абдуллаев дорожный активист, координатор проекта «Дороги Ярославля»