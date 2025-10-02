НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Эксперт «Пауки» на нейросети: как работают новые камеры на дорогах в Ярославской области. Разбор

«Пауки» на нейросети: как работают новые камеры на дорогах в Ярославской области. Разбор

Публикуем список адресов, где уже установили комплексы

Новые камеры ставят по всей Ярославской области

Новые камеры ставят по всей Ярославской области

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области ввели в работу новые комплексы фотовидеофиксации «Паук». Камеры контролируют соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном и другие нарушения. Как работают «Пауки» на ярославских дорогах и что об их установке думает опытный автомобилист, читайте в этом материале.

Комплексы за 3,5 миллиарда

Впервые об установке комплексов фотовидеофиксации с функциями искусственного интеллекта в Ярославской области стало известно в феврале 2025 года. На закупку камер выделили 3,5 миллиарда рублей.

«Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 2030-го, а в части неисполненных обязательств — до полного их исполнения», — указывалось в документации.

Изначально контракт на установку выиграло ООО «Ростелеком», но в марте договор с организацией был прекращен. Следующим поставщиком стало Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Новый победитель аукциона готов был взяться за работу дешевле — за 2,4 миллиарда рублей. Организации предстоит установить комплексы «Паук» по всей территории области.

Первые камеры установили в Переславле-Залесском в июле, затем в августе несколько комплексов появилось на дорогах Ярославля, а в сентябре «Пауки» добрались до Углича.

Где уже установили «Пауков»

Ярославская область:

  • автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, д. Дымовское, 260 км + 220 м;

  • автодорога Данилов — Пошехонье, д. Дубасово, 62 км + 45 м;

  • автодорога Ярославль — Рыбинск, поворот на д. Крюковское, 18 км + 40 м;

  • автодорога Тутаев — Шопша, н. п. Мордвиново, 32 км + 78 м;

  • автодорога Мышкин — Сера, н. п. Поводнево, 5 км + 340 м;

  • автодорога Р-104, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, н. п. Крестцы, 292 км + 955 м;

  • автодорога Р-104, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, н. п. Покров, 226 км + 045 м;

  • автодорога Углич — Некоуз-Брейтово, н. п. Дубец, 219 км + 590 м, справа;

  • автодорога Углич — Некоуз-Брейтово, н. п. Бор-Дорки, 217 км + 118 м, слева;

  • автодорога Углич — Некоуз-Брейтово, н. п. Водяники, 219 км + 590 м слева;

  • автодорога Мышкин — Волга — Шестихино, н. п. Антипово, поворот на н. п. Коптево, 8 км + 973 м, слева;

  • автодорога Р-104, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, н. п. Юхоть, 198 км + 664 м, справа;

  • автодорога Рыбинск — Тутаев (до дер. Помогалово), н. п. Гаврилово, км 10 + 785, слева;

  • автодорога Углич — Ростов Р-153, д. Емельянниково, км 52 + 111, слева;

  • автодорога Мышкин — станция Волга — Шестихино, д. Галачевская, км 3 + 268, слева;

  • автодорога Шебунино — Красный Профинтерн, н. п. Иоркино, км 5 + 146, слева;

  • автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец Р-104, н. п. Исанино, км 222 + 65, справа.

Переславль-Залесский:

  • перекресток ул. Советская — пер. Горсоветский;

  • перекресток ул. Свободы — пер. Кривоколенный (нерегулируемый перекресток);

  • перекресток ул. Урицкого — ул. Кузнечная;

  • ул. Советская, д. 23 (пешеходный переход).

Углич:

  • пересечение ул. Первомайская и ул. Интернациональная;

  • ул. Октябрьская, д. 55;

  • Рыбинское шоссе, д. 1 (пешеходный переход);

  • ул. Ленина, на перекрестке с ул. Февральская;

  • ул. Часовая, д. 3.

Ярославль:

  • улица Клубная, 8а;

  • пересечение улицы Автозаводской с улицей Розы Люксембург;

  • пересечение улицы Автозаводской с улицей Юности;

  • улица Волгоградская, напротив дома № 43а;

  • улица Большая Павловская в районе дома № 28;

  • г. Ярославль, автодорога от ул. Свободы до ул. Салтыкова Щедрина в районе д. 27 по ул. Свободы;

  • ул. Спартаковская, в районе д. 3 (пешеходный переход);

  • автодорога Ярославль — Тутаев, н. п. Пшеничище, 21 км + 355 м (справа);

  • пересечение проспекта Толбухина с Которосльной набережной;

  • ул. 8 Марта, в районе д. 14;

  • ул. Туманова, д. 14;

  • пересечение ул. Титова с ул. Менделеева;

  • пересечение ул. Большая Норская с ул. Куропаткова.

Изначально планировалось разместить камеры в 283 точках Ярославской области, но с новым поставщиком список адресов увеличился до 320.

Как работает комплекс фотовидеофиксации

Камера фотовидеофиксации «Паук»

Камера фотовидеофиксации «Паук»

Источник:

НПО «ИТС» / Npo-its.ru

Как указано на сайте Научно-производственного объединения «Интеллектуальные технические системы», комплекс фотовидеофиксации «Паук» с помощью нейросетей выявляет факты нарушения скоростного режима, проезда на запрещающий сигнал светофора, правил пользования ремнями безопасности и телефоном во время движения, пересечение стоп-линии и другие нарушения ПДД.

Устройство также распознает типы транспортных средств и их госномера. Комплекс фотовидеофиксации интегрирован с системой «Паутина», а также может передавать сведения о транспортных потоках: интенсивность движения, плотность, среднюю скорость, классификацию транспортных средств — в Центры управления дорожным движением.

Мнение эксперта

Дорожный активист, координатор проекта «Дороги Ярославля», эксперт Общероссийского народного фронта Темур Абдуллаев рассказал о нюансах работы комплексов.

«Угол обзора камеры позволяет увидеть предмет в руках водителя и с высокой степенью вероятности определить, что это смартфон. Мало кто из нас прикладывает к уху похожий предмет в дороге просто так. Ложные срабатывания случаются чаще за непристегнутый ремень, особенно если время суток темное: темный ремень на темной одежде иногда может восприниматься системой как его отсутствие», — рассказал он в беседе с 76.RU.

Темур также добавил, что оспорить штраф при нынешней системе обжалования возможно. Водители могут обратиться за более тщательным рассмотрением их ситуации при получении уведомления о нарушении.

«А вот для определения допустимой тонировки необходим другой прибор, поэтому возможное ужесточение штрафов будет происходить только при увеличении количества сотрудников ГИБДД на наших дорогах», — добавил он.

Темур Абдуллаев

Хочется напомнить водителям, что если ездить по правилам, то штрафов не будет.

Темур Абдуллаев

дорожный активист, координатор проекта «Дороги Ярославля»

Напомним, ранее мы публиковали разбор о том, когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

ПО ТЕМЕ
Алексей Камкинов
Алексей Камкинов
Корреспондент
Штраф водителю Камеры автофиксации
Комментарии
Гость
43 минуты
Уже не то чтобы смотреть, читать уже не возможно из-за количества всплывающей рекламы!!!
Гость
1 час
давненько Темурки слышно не было
Читать все комментарии
