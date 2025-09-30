НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

с-з.

 769мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Ярославский бренд покорил Россию
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ретроспектива Переславля Залесского
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Дороги и транспорт Трамвайная концессия «В связи с полным обновлением парка»: в Ярославле продадут старые трамвайные вагоны

«В связи с полным обновлением парка»: в Ярославле продадут старые трамвайные вагоны

Купить их сможет любой желающий

229
В Ярославле продадут старые трамвайные вагоны | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле продадут старые трамвайные вагоны | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле продадут старые трамвайные вагоны

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле продадут старые трамвайные вагоны. Об этом сообщил директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

«В связи с полным обновлением парка трамвайных вагонов в городе Ярославле, АО „ЯрГЭТ“ намерено реализовать вагоны модели 71-619, выпускавшиеся в период с 2005 по 2007 годы и ранее использовавшиеся на городских маршрутах», — рассказал Денис Пырлог.

В беседе с 76.RU глава «ЯрГЭТ» уточнил, что для продажи вагонов будет организован аукцион. Участвовать в нем сможет любой желающий. Правда, стоимость вагонов пока неизвестна.

«Оценку будем проводить на днях», — уточнил Денис Пырлог.

С 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по обновлению трамвайного хозяйства. Их выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». С этой фирмой было заключено концессионное соглашение. Договор предполагает, что подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу пустят 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Работы начали в Брагине с замены трамвайных путей. С 7 июня 2024 года рабочие перекрыли отрезок путей от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 15 февраля 2025 года на этом участке возобновили работу трамваев. А с 1 июля закрыли для движения и участок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Полностью возобновить движение в Дзержинском районе планировали к 1 января 2025 года, но сроки сдвинулись.

С 1 октября в Ярославле начнут новый этап реконструкции путей. Один из них — в центральных районах города и на путепроводах на проспекте Октября. Другой — на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября в районе улицы Выставочной, включая монтаж разворотного кольца у ТРЦ «Рио».

Из-за работ временно отменят три трамвайных маршрута, а один укоротят. В этом тексте мы рассказывали, как изменится в это время работа общественного транспорта.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трамвай ЯрГЭТ Аукцион Продажа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
53 минуты
Даже трамваи продадут
Гость
28 минут
Все трамваи продать и порадовать мэрию города Ярославля 🚦 что им не придётся больше платить зарплату сотрудникам, в Москве уже давно беполотные трамваи ездят
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление