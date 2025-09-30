«В связи с полным обновлением парка»: в Ярославле продадут старые трамвайные вагоны

В Ярославле продадут старые трамвайные вагоны Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле продадут старые трамвайные вагоны. Об этом сообщил директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

«В связи с полным обновлением парка трамвайных вагонов в городе Ярославле, АО „ЯрГЭТ“ намерено реализовать вагоны модели 71-619, выпускавшиеся в период с 2005 по 2007 годы и ранее использовавшиеся на городских маршрутах», — рассказал Денис Пырлог.

В беседе с 76.RU глава «ЯрГЭТ» уточнил, что для продажи вагонов будет организован аукцион. Участвовать в нем сможет любой желающий. Правда, стоимость вагонов пока неизвестна.

«Оценку будем проводить на днях», — уточнил Денис Пырлог.

С 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по обновлению трамвайного хозяйства. Их выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». С этой фирмой было заключено концессионное соглашение. Договор предполагает, что подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу пустят 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Работы начали в Брагине с замены трамвайных путей. С 7 июня 2024 года рабочие перекрыли отрезок путей от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 15 февраля 2025 года на этом участке возобновили работу трамваев. А с 1 июля закрыли для движения и участок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Полностью возобновить движение в Дзержинском районе планировали к 1 января 2025 года, но сроки сдвинулись.

С 1 октября в Ярославле начнут новый этап реконструкции путей. Один из них — в центральных районах города и на путепроводах на проспекте Октября. Другой — на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября в районе улицы Выставочной, включая монтаж разворотного кольца у ТРЦ «Рио».