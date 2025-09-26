В Ярославле из-за ремонта трамвайных путей перекроют движение в Брагине

В Ярославле перекроют для движения Промышленное шоссе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле дважды ограничат движение по Промышленному шоссе в Дзержинском районе из-за ремонта на пересечении трамвайных путей. Об этом сообщили в мэрии города.

Первое ограничение будет действовать с 23:00 3 октября до 16:00 4 октября с закрытием двух крайних полос на участке Промышленного шоссе в обоих направлениях. Во второй раз движение перекроют на средней части Промышленного шоссе с 23:00 4 октября до 16:00 5 октября.

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ», — обратились к водителям в городской администрации.

Схема ограничений Источник: мэрия Ярославля

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ в Ярославле изменят маршрут движения трамвая № 5к «ЯМЗ» — «Улица Бабича» в Дзержинском районе, а трамвай № 6к приостановит работу. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказывали, что с 1 октября стартуют работы на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября, включая монтаж разворотного кольца у ТРЦ «РИО».