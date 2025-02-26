В Ярославле построят шесть новых дорог

В мэрии Ярославля сообщили, какие дороги должны построить в городе в ближайшее время. В списке шесть объектов в трех районах города.
Заволжский район
улица Университетской — от улицы Союзной до просп. Машиностроителей (разработана проектная документация по планировке территории разработана, проходит утверждение);
улица Яковлевская (по ней разрабатываются проекты планировки и проекты межевания).
Фрунзенский район
улица Чернопрудная (по ней разрабатываются проекты планировки и проекты межевания);
улица Бурмакинская (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год).
Дзержинский район
улица Малая Норская (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год);
улица Долецкого (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год).
— Наличие утвержденной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения позволит мэрии участвовать в отборе на строительство автомобильных дорог за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 16 декабря 2011 г. № 1032-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнования дорожного фонда Ярославской области», — пояснили в департаменте градостроительства Ярославля.
Конкретных сроков строительства новых дорог власти пока не называют.
Напомним, мы публиковали список дорог, которые собираются отремонтировать в 2025 году. В него вошли 25 участков.