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Дороги и транспорт В Ярославле построят шесть новых дорог

В Ярославле построят шесть новых дорог

Список огласили в мэрии города

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11 комментариев
В Ярославле планируют построить шесть новых дорог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле планируют построить шесть новых дорог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют построить шесть новых дорог

Источник:

В мэрии Ярославля сообщили, какие дороги должны построить в городе в ближайшее время. В списке шесть объектов в трех районах города.

Заволжский район

  • улица Университетской — от улицы Союзной до просп. Машиностроителей (разработана проектная документация по планировке территории разработана, проходит утверждение);

  • улица Яковлевская (по ней разрабатываются проекты планировки и проекты межевания).

Фрунзенский район

  • улица Чернопрудная (по ней разрабатываются проекты планировки и проекты межевания);

  • улица Бурмакинская (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год).

Дзержинский район

  • улица Малая Норская (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год);

  • улица Долецкого (разработка документации по планировке и межеванию территории предусмотрена на 2025 год).

— Наличие утвержденной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения позволит мэрии участвовать в отборе на строительство автомобильных дорог за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 16 декабря 2011 г. № 1032-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнования дорожного фонда Ярославской области», — пояснили в департаменте градостроительства Ярославля.

Конкретных сроков строительства новых дорог власти пока не называют.

Напомним, мы публиковали список дорог, которые собираются отремонтировать в 2025 году. В него вошли 25 участков.

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Комментарии
11
Гость &
5 часов
Чернопрудная построена вроде
Гость
8 часов
Улица Долецкого? Вы серьёзно?
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