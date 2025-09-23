Команда «Сочи» не смогла вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта. Где сейчас хоккеисты

Хоккеисты «Сочи» не смогли вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Игроки хоккейной команды «Сочи» не смогли улететь из Ярославля после игры с «Локомотивом» из-за закрытого аэропорта. Матч на льду железнодорожников прошел 22 сентября. Он завершился победой ярославцев со счетом 5:0.

В тот же вечер в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого хоккеистам «Сочи» пришлось пересесть на наземный транспорт.

«Команда должна была лететь не в Сочи, а на следующий матч в Тольятти. Сейчас на двух автобусах команда направляется в Череповец, откуда чартером вылетит в аэропорт Самары», — рассказали 76.RU в хоккейном клубе «Сочи».

Тем временем в 14:30 23 сентября в Росавиации сообщили, что в ярославском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.