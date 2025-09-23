НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +9

3 м/c,

ю-з.

 751мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
Когда включат отопление. Точная дата
Момент тройного ДТП
Почему дежурят патрули ДПС
Ярославский бренд покорил Россию
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Смягчили приговор экс-депутату
Что будет с «панельками»
Дороги и транспорт Эксклюзив Команда «Сочи» не смогла вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта. Где сейчас хоккеисты

Команда «Сочи» не смогла вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта. Где сейчас хоккеисты

Эксклюзивный комментарий клуба для 76.RU

437
Хоккеисты «Сочи» не смогли вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUХоккеисты «Сочи» не смогли вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Хоккеисты «Сочи» не смогли вылететь из Ярославля из-за закрытого аэропорта

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Игроки хоккейной команды «Сочи» не смогли улететь из Ярославля после игры с «Локомотивом» из-за закрытого аэропорта. Матч на льду железнодорожников прошел 22 сентября. Он завершился победой ярославцев со счетом 5:0.

В тот же вечер в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за этого хоккеистам «Сочи» пришлось пересесть на наземный транспорт.

«Команда должна была лететь не в Сочи, а на следующий матч в Тольятти. Сейчас на двух автобусах команда направляется в Череповец, откуда чартером вылетит в аэропорт Самары», — рассказали 76.RU в хоккейном клубе «Сочи».

Тем временем в 14:30 23 сентября в Росавиации сообщили, что в ярославском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Ярославский аэропорт в Туношне 22 сентября закрывали дважды. В первый раз ограничения продлились почти полтора часа.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Сочи Аэропорт ХК Локомотив Запрет полетов
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
26 минут
Аттракцион:.. Катание на Самолётиках !
Гость
6 минут
Вчерашний день - не день команд из Сочи: хоккеисты проиграли, футбол тоже... Да ещё и вылететь из Ярославля не смогли.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление