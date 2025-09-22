Под Ярославлем на полтора часа закрывали аэропорт. Есть ли задержки рейсов

Почему временно закрыли ярославский аэропорт Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В 04:08 22 сентября в Росавиации предупредили о закрытии аэропорта Золотое кольцо под Ярославлем для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в пресс-службе Росавиации.

Через полтора часа после этого, в 05:36, ограничения в ярославском аэропорту были сняты. Аналогичные меры в это время вводились в аэропортах Волгограда и Иванова.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — сообщил Артем Кореняко.

Как сообщили 76.RU в справочной аэропорта Золотое кольцо, сейчас все рейсы выполняются согласно расписанию. Задержек и переносов нет.