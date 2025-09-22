Под Ярославлем на полтора часа закрывали аэропорт. Есть ли задержки рейсов

В 04:08 22 сентября в Росавиации предупредили о закрытии аэропорта Золотое кольцо под Ярославлем для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в пресс-службе Росавиации.
Через полтора часа после этого, в 05:36, ограничения в ярославском аэропорту были сняты. Аналогичные меры в это время вводились в аэропортах Волгограда и Иванова.
«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — сообщил Артем Кореняко.
Как сообщили 76.RU в справочной аэропорта Золотое кольцо, сейчас все рейсы выполняются согласно расписанию. Задержек и переносов нет.
В 09:25 под Ярославлем приземлился самолет из Санкт-Петербурга. Параллельно с этим в ярославском аэропорту начата регистрация на рейс в Северную столицу. Борт должен вылететь в 10:15.