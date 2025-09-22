НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
4 Пробки
Под Ярославлем на полтора часа закрывали аэропорт. Есть ли задержки рейсов

Под Ярославлем на полтора часа закрывали аэропорт. Есть ли задержки рейсов

Публикуем официальные данные

197
Почему временно закрыли ярославский аэропорт | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Почему временно закрыли ярославский аэропорт

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В 04:08 22 сентября в Росавиации предупредили о закрытии аэропорта Золотое кольцо под Ярославлем для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснили в пресс-службе Росавиации.

Через полтора часа после этого, в 05:36, ограничения в ярославском аэропорту были сняты. Аналогичные меры в это время вводились в аэропортах Волгограда и Иванова.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — сообщил Артем Кореняко.

Как сообщили 76.RU в справочной аэропорта Золотое кольцо, сейчас все рейсы выполняются согласно расписанию. Задержек и переносов нет.

В 09:25 под Ярославлем приземлился самолет из Санкт-Петербурга. Параллельно с этим в ярославском аэропорту начата регистрация на рейс в Северную столицу. Борт должен вылететь в 10:15.

Аэропорт Туношна Закрытие полетов Росавиация
