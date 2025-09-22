В Ярославле повторно приостановили работу аэропорта

В Ярославле временно закрыли аэропорт Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В ярославском аэропорту вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 19:43 22 сентября сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве.

По расписанию, опубликованному на сайте ярославского аэропорта, вечером 22 сентября из Ярославля в Самару должен вылететь борт с пассажирами. Время отправления — в 23:30. Пока не понятно, произойдет задержка рейса или нет.

Напомним, утром 22 сентября в ярославском аэропорту уже вводили ограничения на перелеты — с 04:08 до 05:36. Как сообщили 76.RU в справочной аэропорта Золотое кольцо, задержек и переносов рейсов в это время не было.