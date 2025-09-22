«Мы должны доминировать в нашем дворце»: Боб Хартли высказался о победе «Локомотива»

Тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победной игре в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 сентября в Ярославле на «Арене-2000» хоккеисты «Локомотива» разгромили соперников из Сочи со счетом 5:0.

«Хорошая игра. Особенно после эмоциональной победы над ЦСКА. Удовлетворен, как ребята подготовились, как сыграли. Мы должны доминировать в нашем дворце. Это важно для нашей психологии», — высказался об итогах встречи главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции.

По просьбе журналистов он охарактеризовал любимчика многих болельщиков — Александра Радулова, который в 39 лет демонстрирует блестящие результаты в играх.

«Александр невероятный лидер для нас — не только в играх, но и на тренировках, в зале. Он очень энергичный и он работяга. Он ведет за собой везде. Рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти в присутствии такого игрока», — отметил Хартли.

Также итог игры прокомментировал главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов.

«Не получилась у нас немного игра. Старались. Но напротив была команда-чемпион. Но надо забивать все равно. Что-то не идет, что-то разладилось в атаке», — сказал он.