В Ярославле изменят расписание популярного автобусного маршрута

В Ярославле добавили дополнительные рейсы в утренние часы на маршруте № 97с. Новое расписание начнет действовать с 15 сентября 2025 года.

«В утренние часы, в период с 07:00 до 08:00, для улучшения провозных возможностей добавлены два дополнительных рейса при движении с конечного остановочного пункта „Фабрика ‚Красный Перевал‘“ в сторону центра города», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Как сообщил губернатор Михаил Евраев, в будние дни по утрам интервал движения автобусов составит около шести минут.

Ранее жители Брагино жаловались на давку в транспорте в утренний час пик. Местные жители просили власти пересмотреть расписание транспорта и добавить рейсы.

Напомним, что ранее в Ярославле отменили последнюю маршрутку № 97. Ее заменил автобусный маршрут № 97с. С 1 сентября на линию пустили четыре дополнительных автобуса, чтобы сократить интервал движения транспорта. Но, по всей видимости, этого было недостаточно, поэтому власти решили добавить еще два рейса в утренние часы.

Обслуживает маршрут № 97с транспортная компания ООО «ГирфТранс». Ее основатель и гендиректор — Хасьятулла Гирфанов. Перевозчик обслуживает в Ярославле четыре автобусных маршрута: № 2, 40с, 55 и 97с.

Согласно данным «Контур.Фокуса», с 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, однако в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% принадлежат Дмитрию Ватутину (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлане Орловой (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулле.

За семь лет «ГирфТранс» заработал почти 3 миллиарда рублей.