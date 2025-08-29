В Ярославле запустят дополнительные автобусы. На каком маршруте

В Ярославле с 1 сентября запустят четыре дополнительных автобуса большого класса на маршрут № 97с «Фабрика „Красный перевал“ — Улица Большие Полянки». Рейсы было решено давить на утренние часы.
«Это поможет равномерно распределить пассажиропоток в часы-пик и снизить загруженность автобусов», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Напомним, 20 августа 2025 года в Ярославле перестала курсировать красная маршрутка № 97. После транспортных реформ 2021 и 2023 годов она оставалась на маршруте вплоть до 2025 года.
Когда в остальном транспорте оставили только способ безналичной оплаты, у частников можно было проехать за наличку и получить бумажный билет. Перед закрытием маршрута журналисты 76.RU проехались в 97-й, чтобы узнать мнение пассажиров. Многие из них остались недовольны изменениями.
Компенсировать 97-ю маршрутку как раз должен автобус № 97с. На маршруте работают 15 автобусов большого класса. Но с 1 сентября было решено ввести еще четыре дополнительных автобуса. С осени их количество увеличится до 19 в будни и 16 в выходные.