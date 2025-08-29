В Ярославле запустят дополнительные автобусы. На каком маршруте

В Ярославле запустят дополнительные автобусы Источник: Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле с 1 сентября запустят четыре дополнительных автобуса большого класса на маршрут № 97с «Фабрика „Красный перевал“ — Улица Большие Полянки». Рейсы было решено давить на утренние часы.

«Это поможет равномерно распределить пассажиропоток в часы-пик и снизить загруженность автобусов», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, 20 августа 2025 года в Ярославле перестала курсировать красная маршрутка № 97. После транспортных реформ 2021 и 2023 годов она оставалась на маршруте вплоть до 2025 года.

Когда в остальном транспорте оставили только способ безналичной оплаты, у частников можно было проехать за наличку и получить бумажный билет. Перед закрытием маршрута журналисты 76.RU проехались в 97-й, чтобы узнать мнение пассажиров. Многие из них остались недовольны изменениями.