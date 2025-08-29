НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт В Ярославле запустят дополнительные автобусы. На каком маршруте

В Ярославле запустят дополнительные автобусы. На каком маршруте

Власти сделали заявление

404
3 комментария
В Ярославле запустят дополнительные автобусы | Источник: Дороги и транспорт • ЯО / TelegramВ Ярославле запустят дополнительные автобусы | Источник: Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле запустят дополнительные автобусы

Источник:

Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле с 1 сентября запустят четыре дополнительных автобуса большого класса на маршрут № 97с «Фабрика „Красный перевал“ — Улица Большие Полянки». Рейсы было решено давить на утренние часы.

«Это поможет равномерно распределить пассажиропоток в часы-пик и снизить загруженность автобусов», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, 20 августа 2025 года в Ярославле перестала курсировать красная маршрутка № 97. После транспортных реформ 2021 и 2023 годов она оставалась на маршруте вплоть до 2025 года.

Когда в остальном транспорте оставили только способ безналичной оплаты, у частников можно было проехать за наличку и получить бумажный билет. Перед закрытием маршрута журналисты 76.RU проехались в 97-й, чтобы узнать мнение пассажиров. Многие из них остались недовольны изменениями.

Компенсировать 97-ю маршрутку как раз должен автобус № 97с. На маршруте работают 15 автобусов большого класса. Но с 1 сентября было решено ввести еще четыре дополнительных автобуса. С осени их количество увеличится до 19 в будни и 16 в выходные.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Маршрут Транспорт
Комментарии
3
Гость
38 минут
Мы не довольны , что отняли бесплатный проезд у льготной категории граждан, пенсионеров и инвалидов, мы не довольны что власть Ярославля не слышит людей, мы не довольны что тратятся миллиарды денег, и громят парки, а не делают из так как они должны выглядеть по настоящему, мы не довольны повышением тарифов на ЖКХ, и продукты питания, мы не довольны властью города Ярославля
Гость
34 минуты
Мы не довольны что сыновья, зятья и другие родственники депутатов сидят в креслах Ярославля, при этом они имеют бизнес в центре города Ярославля позор такой власти
Читать все комментарии
