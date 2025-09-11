«Автобусов катастрофически не хватает»: ярославцы пожаловались на проблемы с транспортом

Брагинцы пожаловались на давку в автобусах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Дзержинского района Ярославля пожаловались на толкучку в автобусах в утренние часы.

«Обращаемся от имени жителей района Брагино с жалобой на невыносимые условия в общественном транспорте по утрам. Каждый будний день с 07:00 до 9:00 автобусы маршрутов № 1, 90, 42 и других переполнены до предела. Люди вынуждены ехать в сильной давке, что создает не только дискомфорт, но и риск получения травм», — обратился к губернатору Илья.

Ярославцы отмечают, что в транспорте также душно, а вентиляция не помогает из-за большого количества людей.

«Очевидно, что имеющихся автобусов катастрофически не хватает на утренний пассажиропоток. Интервалы между рейсами слишком велики, из-за чего люди вынуждены ждать и садиться в уже переполненные салоны», — добавил местный житель.

Брагинцы просят добавить автобусы в утренние часы пик, сократив интервалы движения транспорта.

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта ответили 76.RU, что сейчас прорабатывается возможность добавления дополнительных рейсов на маршруты общественного транспорта, курсирующего через Брагино.

«Специалистами ГКУ ЯО „Организатор перевозок Ярославской области“ проводится постоянный мониторинг пассажиропотока и заполняемости общественного транспорта в Дзержинском районе в утренние часы пик», — добавили в Минтрансе.