«Она спасала людей»: ярославцы высказались о закрытии последней городской маршрутки. Видео

С 20 августа 2025 года в Ярославле перестанет работать последняя маршрутка № 97. Транспорт курсировал между 14-м микрорайоном и улицей Большие Полянки.
После транспортных реформ 2021 и 2023 годов 97-я — единственная, которая продолжала работу вплоть до 2025 года. Для ярославцев с данным видом транспорта связана целая эпоха. Пока государственный транспорт перевели на безналичную оплату, у частников можно было проехать за наличку и даже получить бумажный билетик.
Журналисты 76.RU проехались напоследок на красной 97-й маршрутке, чтобы узнать мнение пассажиров. Внезапный спойлер: ярославцы недовольны грядущими изменениями.
«Она очень много спасала людей»
По расписанию на «Яндекс Картах», 97-я маршрутка ходит каждые 10 минут. Мы решили в последний раз проехать на ней с остановки «Улица Победы».
Вместе с нами в салон зашел Сергей. Он не пользуется банковскими картами и не покупает проездной, так как ездит на общественном транспорте редко. 97-я маршрутка была удобна тем, что в ней можно расплатиться наличными.
Это единственный маршрут, где можно заплатить деньгами. Карты покупать не каждый может, а разовых в продаже нет. Мне иногда нужно всего один раз куда-то съездить — зачем покупать карту? Наличными удобно, это самое главное для меня.
Другая пассажирка, Валентина, отметила, что маршрутка не раз выручала ее в трудных ситуациях.
«Она очень много спасала людей: по скорости она идет быстро, водитель всегда слушает пассажиров, высаживает, где надо», — Валентина.
Какая альтернатива остается?
По данным властей, компенсировать 97-ю маршрутку должен автобусный маршрут 97с. На маршруте работают 15 автобусов большого класса. Но власти пообещали с 1 сентября ввести четыре дополнительных автобуса большого класса. С осени их количество увеличится до 19 в будни и 16 в выходные.
Студентка медицинского колледжа Екатерина переживает, что дорога до учебы теперь станет заметно дольше:
«Красная 97-я ходит быстрее, чем желтая. Если с „Лакокраски“ на красной — полчаса, и я уже на парах. На желтой — минут на 20 дольше. А в 97с народу всегда много, в час пик вообще не попасть».
Другая пассажирка, Елена, подтверждает, что альтернатива в виде 97с работает не для всех:
97с нас не спасет. Он откуда ходит? 6-й микрорайон остается на остановке стоять. Очень плохо.
«Закрывать смысла нет»
18-летний Евгений пользуется маршруткой редко, но считает, что её нужно сохранить: «Я езжу на ней только к бабушке на дачу. Но закрывать смысла нет. Люди ведь ездят, это удобно».
Обслуживала маршрут ярославская компания ООО «Альянс-Авто», зарегистрированная в 2017 году. Учредитель и директор фирмы — Валерий Семыкин. На конец 2024 года компания заработала 79,2 миллиона рублей, чистая прибыль составила 1,1 миллиона рублей.
Как объяснили в Минтрансе, у перевозчика закончился контракт. Продлевать его ярославские власти не стали.
Закрытие 97-й маршрутки станет символическим завершением эпохи частных перевозчиков в Ярославле.
А вы ездили на маршрутке № 97?