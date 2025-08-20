«Она спасала людей»: ярославцы высказались о закрытии последней городской маршрутки. Видео

В Ярославле закрывают последнюю маршрутку № 97 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 20 августа 2025 года в Ярославле перестанет работать последняя маршрутка № 97. Транспорт курсировал между 14-м микрорайоном и улицей Большие Полянки.

После транспортных реформ 2021 и 2023 годов 97-я — единственная, которая продолжала работу вплоть до 2025 года. Для ярославцев с данным видом транспорта связана целая эпоха. Пока государственный транспорт перевели на безналичную оплату, у частников можно было проехать за наличку и даже получить бумажный билетик.

Журналисты 76.RU проехались напоследок на красной 97-й маршрутке, чтобы узнать мнение пассажиров. Внезапный спойлер: ярославцы недовольны грядущими изменениями.

Ярославцы высказались о закрытии маршрутки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Она очень много спасала людей»

По расписанию на «Яндекс Картах», 97-я маршрутка ходит каждые 10 минут. Мы решили в последний раз проехать на ней с остановки «Улица Победы».

Вместе с нами в салон зашел Сергей. Он не пользуется банковскими картами и не покупает проездной, так как ездит на общественном транспорте редко. 97-я маршрутка была удобна тем, что в ней можно расплатиться наличными.

Это единственный маршрут, где можно заплатить деньгами. Карты покупать не каждый может, а разовых в продаже нет. Мне иногда нужно всего один раз куда-то съездить — зачем покупать карту? Наличными удобно, это самое главное для меня. Сергей пассажир 97-й маршрутки

В маршрутке № 97 не действовали льготы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Другая пассажирка, Валентина, отметила, что маршрутка не раз выручала ее в трудных ситуациях.

«Она очень много спасала людей: по скорости она идет быстро, водитель всегда слушает пассажиров, высаживает, где надо», — Валентина.

Какая альтернатива остается?

По данным властей, компенсировать 97-ю маршрутку должен автобусный маршрут 97с. На маршруте работают 15 автобусов большого класса. Но власти пообещали с 1 сентября ввести четыре дополнительных автобуса большого класса. С осени их количество увеличится до 19 в будни и 16 в выходные.

Екатерина практически каждый день ездит на 97-й маршрутке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Студентка медицинского колледжа Екатерина переживает, что дорога до учебы теперь станет заметно дольше:

«Красная 97-я ходит быстрее, чем желтая. Если с „Лакокраски“ на красной — полчаса, и я уже на парах. На желтой — минут на 20 дольше. А в 97с народу всегда много, в час пик вообще не попасть».

Другая пассажирка, Елена, подтверждает, что альтернатива в виде 97с работает не для всех:

97с нас не спасет. Он откуда ходит? 6-й микрорайон остается на остановке стоять. Очень плохо. Елена пассажирка 97-й маршрутки

«Закрывать смысла нет»

Евгений нечасто ездит на 97-й, но этот маршрут для него самый удобный, когда он направляется к бабушке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

18-летний Евгений пользуется маршруткой редко, но считает, что её нужно сохранить: «Я езжу на ней только к бабушке на дачу. Но закрывать смысла нет. Люди ведь ездят, это удобно».

Обслуживала маршрут ярославская компания ООО «Альянс-Авто», зарегистрированная в 2017 году. Учредитель и директор фирмы — Валерий Семыкин. На конец 2024 года компания заработала 79,2 миллиона рублей, чистая прибыль составила 1,1 миллиона рублей.

Как объяснили в Минтрансе, у перевозчика закончился контракт. Продлевать его ярославские власти не стали.

Закрытие 97-й маршрутки станет символическим завершением эпохи частных перевозчиков в Ярославле.