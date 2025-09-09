НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Трамвайная концессия На остановках гравий, между рельсами доски: запустят ли трамвайное движение в Брагине 15 сентября

На остановках гравий, между рельсами доски: запустят ли трамвайное движение в Брагине 15 сентября

Публикуем ответ ярославских властей

217
В Ярославле завершается модернизация трамвайных путей в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле завершается модернизация трамвайных путей в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле завершается модернизация трамвайных путей в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле анонсировали открытие трамвайного движения в Дзержинском районе с 15 сентября. До дня икс осталась ровно неделя. Однако далеко не всё на реконструированном участке выглядит как готовое к запуску. Например, кое-где на трамвайных путях лежат доски и поддоны, на некоторых остановках вместо плитки гравий. Жители Брагина задаются вопросом, успеют ли всё это доделать к назначенному времени.

«Трамвайное движение в Дзержинском районе по улицам Бабича, Волгоградской, Труфанова и Елены Колесовой планируется возобновить с 15 сентября. В настоящее время перенос сроков не предполагается. Работы ведутся в усиленном режиме: осуществляется обкатка путей, после чего начнутся финальные работы по их выправке и постусадочному ремонту. Также продолжается обустройство современных остановочных площадок. На новом участке будет 23 новых остановки», — сообщили 8 сентября порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Работы еще продолжаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы еще продолжаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы еще продолжаются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти добавили, что возить пассажиров по обновленным путям будут 12 новых «Ятрамваев» маршрута № 5к. Они будут ходить от больницы № 9 до ЯМЗ до тех пор, пока не начнется новый этап модернизации трамвайных путей.

Ожидается, что движение откроется в названный срок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОжидается, что движение откроется в названный срок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ожидается, что движение откроется в названный срок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ориентировочно в конце сентября — начале октября рельсы на проспекте Октября начнут снимать, чтобы заменить на новые. К этому времени у ТРЦ «Рио» на Тутаевском шоссе должно появиться временное разворотное кольцо для брагинских трамваев.

Как думаете, успеют доделать вовремя?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Напомним, в Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых.

Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона в 2022 году заключило концессионное соглашение. Согласно документу, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Замена путей началась с Дзержинского района. Сначала была обновлена ветка на улице Блюхера. С 15 февраля 2025 года здесь возобновилось движение трамваев. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок путей от улицы Волгоградской до больницы № 9. А с 1 июля закрыли для движения и участок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Полностью возобновить движение в Дзержинском районе планировали к 1 января 2025 года, но сроки сдвинулись.

В июне 2025 года генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщал, что трамвайное движение во всем городе будет запущено до конца 2026 года. А до середины 2027 года завершат реконструкцию трамвайного депо.

