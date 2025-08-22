НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле возобновят движение трамваев в Дзержинском районе

В Ярославле возобновят движение трамваев в Дзержинском районе

Власти рассказали, когда это произойдет

454
2 комментария
По Дзержинскому району Ярославля скоро снова поедут трамваи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо Дзержинскому району Ярославля скоро снова поедут трамваи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По Дзержинскому району Ярославля скоро снова поедут трамваи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Трамвайное движение в Дзержинском районе Ярославля собираются возобновить в середине сентября 2025 года. В правительстве Ярославской области сообщили, что замена рельсов на участке от больницы № 9 до трамвайного депо подходит к завершению.

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» уже разместило объявление на сайте Госзакупок о поиске перевозчика на трамвайный маршрут № 5 — от больницы № 9 до Ярославского моторного завода.

—Трамвай № 5 придет на смену маршруту № 5к. Здесь будут курсировать 12 новых «Ятрамваев». Количество вагонов и расписание определены исходя из оптимальных интервалов движения. Трамваи будут следовать до моторного завода, пока концессионер не приступит к демонтажу путепроводов на проспекте Октября. Ориентировочно — до конца сентября, — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Подрядчика ищут пока на непродолжительный срок — с 15 по 30 сентября 2025 года. За работу готовы заплатить 7,7 миллиона рублей. Итоги аукциона должны подвести 1 сентября.

В сентябре АО «Яргорэлектротранс» должно построить разворотное кольцо у ТЦ «Рио», чтобы трамваи могли ходить по Дзержинскому району и разворачиваться на этой площадке.

«Мы завершаем работы в Дзержинском районе и планируем приступать к замене трамвайных путей в центральной части города и на Пятерке. Рассчитываем с 1 октября начать подготовительные, а затем и демонтажные работы», — сообщил генеральный директор ООО «Мовиста регионы Ярославль» Павел Копырин.

Соответственно с 1 октября на время реконструкции путей будет прекращено движение по трамвайным маршрутам № 1 и 7к. Для их компенсации в городе запущены два электробусных маршрута: № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон» и № 60 «Улица Рыкачева» — «Улица Автозаводская», а также автобусный № 44 «Улица Автозаводская» — «Торговый переулок». Власти пообещали мониторить транспортную ситуацию, чтобы при необходимости внести корректировки.

Напомним, в Ярославле с 2023 года идет масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо.

Работы проводит компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение в 2022 году. По договору, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Замена путей началась с Дзержинского района. В июне 2025 года генеральный директор компании «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин сообщал, что до конца 2026 года будет полностью запущено трамвайное движение во всем городе, а до до середины 2027 года — завершат реконструкцию трамвайного депо.

Гость
31 минута
Возможно к концу 2026, не раньше.
Гость
2 минуты
Вот пускай, вокруг Брагино и гоняет, далее пути ни к Черту, того гляди, до беды недалеко, а все остальные, будут нам завидовать! 🤡🤡🤡
Читать все комментарии
