«Сразу пошел пешком»: спальный район Ярославля сковали многокилометровые пробки. Фото

Утром 8 сентября Заволжский район Ярославля сковали многокилометровые пробки. Как сообщил читатель 76.RU, транспортный затор растянулся от проспекта Машиностроителей до Октябрьского моста.
«Транспорт ждать не стал, сразу пошел пешком, как и многие люди. Автобусы были практически пустые», — рассказал он.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено на улице 3-й Яковлевской, частично на Яковлевском круге, а также на улице Стопани, Сквозном и Набережном переулках.
Как сообщили 76.RU в полиции, ДТП за Волгой в районе пробки не были зафиксированы.
Во Фрунзенском районе в пробке стоял проспект Фрунзе, частично Московский проспект, а также Тормозное шоссе и Малая Пролетарская улица.
В центре города движение было затруднено на Большой Октябрьской, Республиканской, Советской улицах и проспекте Ленина.
По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:00 проезд стал свободнее, дорожная обстановка в городе оценивается в 4 балла.
Жители Заволжского района часто жалуются на пробки. Кто-то регулярно попадает в транспортный затор возле школы № 50, а кто-то застревает на Яковлевском кольце, которое планируют реконструировать уже в этом году. Ранее у нас выходил фоторепортаж с проблемной дороги.