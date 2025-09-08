НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

сев.

 763мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Годовщина трагедии «Локо»
Ярославский бренд покорил Россию
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Как спасают выпавших из окон детей
Афиша на сентябрь
Дороги и транспорт «Сразу пошел пешком»: спальный район Ярославля сковали многокилометровые пробки. Фото

«Сразу пошел пешком»: спальный район Ярославля сковали многокилометровые пробки. Фото

Где не проехать

960
Длинные пробки сковали движение в городе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДлинные пробки сковали движение в городе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Длинные пробки сковали движение в городе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 8 сентября Заволжский район Ярославля сковали многокилометровые пробки. Как сообщил читатель 76.RU, транспортный затор растянулся от проспекта Машиностроителей до Октябрьского моста.

«Транспорт ждать не стал, сразу пошел пешком, как и многие люди. Автобусы были практически пустые», — рассказал он.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено на улице 3-й Яковлевской, частично на Яковлевском круге, а также на улице Стопани, Сквозном и Набережном переулках.

Проезд за Волгой сковали пробки | Источник: «Яндекс Карты»Проезд за Волгой сковали пробки | Источник: «Яндекс Карты»

Проезд за Волгой сковали пробки

Источник:

«Яндекс Карты»

В 08:30 транспортная обстановка в городе оценивалась в семь баллов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 08:30 транспортная обстановка в городе оценивалась в семь баллов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 08:30 транспортная обстановка в городе оценивалась в семь баллов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка образовалась в сторону центра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПробка образовалась в сторону центра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка образовалась в сторону центра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобилисты встали даже на Линейной улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАвтомобилисты встали даже на Линейной улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобилисты встали даже на Линейной улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как сообщили 76.RU в полиции, ДТП за Волгой в районе пробки не были зафиксированы.

Во Фрунзенском районе в пробке стоял проспект Фрунзе, частично Московский проспект, а также Тормозное шоссе и Малая Пролетарская улица.

В центре города движение было затруднено на Большой Октябрьской, Республиканской, Советской улицах и проспекте Ленина.

Где затруднено автомобильное движение в Ярославле | Источник: «Яндекс Карты»Где затруднено автомобильное движение в Ярославле | Источник: «Яндекс Карты»

Где затруднено автомобильное движение в Ярославле

Источник:

«Яндекс Карты»

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:00 проезд стал свободнее, дорожная обстановка в городе оценивается в 4 балла.

Жители Заволжского района часто жалуются на пробки. Кто-то регулярно попадает в транспортный затор возле школы № 50, а кто-то застревает на Яковлевском кольце, которое планируют реконструировать уже в этом году. Ранее у нас выходил фоторепортаж с проблемной дороги.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пробка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
39 минут
Если "жители Заволжского района часто жалуются на пробки", то мэрия должна предложить какое то решение, пусть даже реализуемое в будущем. Новый мост не поможет пробкам на Октябрьском . Так что предлагается для пробок на Дачной, к примеру?
Гость
27 минут
Кто то в курсе, Ярдормост Машиностроителей доделал, или нет?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление