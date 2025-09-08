«Сразу пошел пешком»: спальный район Ярославля сковали многокилометровые пробки. Фото

Длинные пробки сковали движение в городе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 8 сентября Заволжский район Ярославля сковали многокилометровые пробки. Как сообщил читатель 76.RU, транспортный затор растянулся от проспекта Машиностроителей до Октябрьского моста.

«Транспорт ждать не стал, сразу пошел пешком, как и многие люди. Автобусы были практически пустые», — рассказал он.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено на улице 3-й Яковлевской, частично на Яковлевском круге, а также на улице Стопани, Сквозном и Набережном переулках.

Проезд за Волгой сковали пробки Источник: «Яндекс Карты»

В 08:30 транспортная обстановка в городе оценивалась в семь баллов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пробка образовалась в сторону центра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Автомобилисты встали даже на Линейной улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как сообщили 76.RU в полиции, ДТП за Волгой в районе пробки не были зафиксированы.

Во Фрунзенском районе в пробке стоял проспект Фрунзе, частично Московский проспект, а также Тормозное шоссе и Малая Пролетарская улица.

В центре города движение было затруднено на Большой Октябрьской, Республиканской, Советской улицах и проспекте Ленина.

Где затруднено автомобильное движение в Ярославле Источник: «Яндекс Карты»

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:00 проезд стал свободнее, дорожная обстановка в городе оценивается в 4 балла.