НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 749мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Вернут льготный проезд
Пропал подросток
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Приостановили работу теплохода. Причина
Какие обследования пройти осенью
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Переплыл Босфор
Построят новый медцентр
Дороги и транспорт 1 сентября В Ярославле 1 сентября ограничат парковку у школ

В Ярославле 1 сентября ограничат парковку у школ

Схема движения для автомобилистов

294
2 комментария
1 сентября ограничат стоянку у школ | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU1 сентября ограничат стоянку у школ | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

1 сентября ограничат стоянку у школ

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в День знаний запретят остановку и стоянку транспортных средств у школ. Ограничения автомобильного движения будут действовать с 19:00 31 августа до 16:00 1 сентября.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, меры вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения.

«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — сообщили в мэрии.

Источник: пресс-служба мэрии ЯрославляИсточник: пресс-служба мэрии Ярославля
Источник:

пресс-служба мэрии Ярославля

Напомним, что с 1 сентября в Ярославской области снова будет действовать скидка на проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. Ранее ограничения вводили на два летних месяца — июль и август.

Ранее мы публиковали советы от ярославского Роспотребнадзора, как подготовить ребенка к школе. Специалисты советуют приучать ребенка к самостоятельности — вставать по будильнику, собирать портфель и соблюдать режим дня. Важно заранее познакомиться с учителем, обсудить с ребенком возможные ситуации в коллективе и регулярно интересоваться, как проходит его школьный день.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ограничение движения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
24 минуты
Забота просто потрясающая.
Гость
12 минут
Спасибо, отцы! Кто бы еще о нас позаботился, если бы не вы!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление