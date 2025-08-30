В Ярославле 1 сентября ограничат парковку у школ

В Ярославле в День знаний запретят остановку и стоянку транспортных средств у школ. Ограничения автомобильного движения будут действовать с 19:00 31 августа до 16:00 1 сентября.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, меры вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения.
«Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — сообщили в мэрии.
Напомним, что с 1 сентября в Ярославской области снова будет действовать скидка на проезд в пригородном транспорте для школьников и студентов. Ранее ограничения вводили на два летних месяца — июль и август.
Ранее мы публиковали советы от ярославского Роспотребнадзора, как подготовить ребенка к школе. Специалисты советуют приучать ребенка к самостоятельности — вставать по будильнику, собирать портфель и соблюдать режим дня. Важно заранее познакомиться с учителем, обсудить с ребенком возможные ситуации в коллективе и регулярно интересоваться, как проходит его школьный день.