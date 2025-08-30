НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Для быстрой адаптации: 5 советов о том, как подготовить ребенка к школе

Для быстрой адаптации: 5 советов о том, как подготовить ребенка к школе

Ярославский Роспотребнадзор опубликовал алгоритм действий

Лето подходит к концу, и уже спустя пару дней начнется учебный год. Не все дети реагируют на это время с энтузиазмом, некоторые даже впадают в уныние. В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области дали советы для родителей о том, что делать, чтобы адаптация ребенка к школе наступила быстрее.

«Со следующей недели нужно перестраивать не только свой график, но и привыкать к новому режиму сна, времяпровождения», — рассказали в ведомстве.

Публикуем пять советов от специалистов.

  1. В первую очередь нужно научить ребенка самостоятельно просыпаться утром по будильнику. Он сам должен собирать портфель и следить за расписанием.

  2. Нужно заранее познакомиться с учителем. Преподаватель должен иметь представление о ребенке и его особенностях, если таковые имеются.

  3. Соблюдайте режим. Специалисты советуют иногда разрешать ложиться ребенку спать чуть раньше или позже, но это должно стать исключением, а не правилом.

  4. Ребенку нужно объяснить, что его ждет в школе и в новом коллективе. Также важно обсудить ситуации, которые могут возникнуть с одноклассниками. В том числе конфликтные.

  5. Следует спрашивать у ребенка, как прошел его день. С кем он познакомился, подружился и так далее.

Ранее мы публиковали советы от практикующего психолога из Ярославля Наталии Калиниченко, как подготовить ребенка к школе без слез и стресса.

А ваш ребенок готов к школе?

Да, каждый год с радостью ждет 1 сентября
Готов, но не воодушевлен
Каждый год перед 1 сентября слезы и скандалы
Отвечу в комментариях
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Роспотребнадзор Подготовка к школе 1 Сентября
