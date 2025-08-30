Для быстрой адаптации: 5 советов о том, как подготовить ребенка к школе

В первую очередь нужно научить ребенка самостоятельно просыпаться утром по будильнику. Он сам должен собирать портфель и следить за расписанием.

Нужно заранее познакомиться с учителем. Преподаватель должен иметь представление о ребенке и его особенностях, если таковые имеются.

Соблюдайте режим. Специалисты советуют иногда разрешать ложиться ребенку спать чуть раньше или позже, но это должно стать исключением, а не правилом.

Ребенку нужно объяснить, что его ждет в школе и в новом коллективе. Также важно обсудить ситуации, которые могут возникнуть с одноклассниками. В том числе конфликтные.