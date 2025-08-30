Для быстрой адаптации: 5 советов о том, как подготовить ребенка к школе

Лето подходит к концу, и уже спустя пару дней начнется учебный год. Не все дети реагируют на это время с энтузиазмом, некоторые даже впадают в уныние. В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области дали советы для родителей о том, что делать, чтобы адаптация ребенка к школе наступила быстрее.
«Со следующей недели нужно перестраивать не только свой график, но и привыкать к новому режиму сна, времяпровождения», — рассказали в ведомстве.
Публикуем пять советов от специалистов.
В первую очередь нужно научить ребенка самостоятельно просыпаться утром по будильнику. Он сам должен собирать портфель и следить за расписанием.
Нужно заранее познакомиться с учителем. Преподаватель должен иметь представление о ребенке и его особенностях, если таковые имеются.
Соблюдайте режим. Специалисты советуют иногда разрешать ложиться ребенку спать чуть раньше или позже, но это должно стать исключением, а не правилом.
Ребенку нужно объяснить, что его ждет в школе и в новом коллективе. Также важно обсудить ситуации, которые могут возникнуть с одноклассниками. В том числе конфликтные.
Следует спрашивать у ребенка, как прошел его день. С кем он познакомился, подружился и так далее.
