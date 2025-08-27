НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт Подробности «С минимальными затратами»: Собянин — о запуске скоростных поездов из Москвы в Ярославль

«С минимальными затратами»: Собянин — о запуске скоростных поездов из Москвы в Ярославль

Что он сказал о масштабном проекте

1 184
20 комментариев
МЦД будут продлевать до нескольких регионов | Источник: пресс-служба мэра и правительства МосквыМЦД будут продлевать до нескольких регионов | Источник: пресс-служба мэра и правительства Москвы

МЦД будут продлевать до нескольких регионов

Источник:

пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о продлении Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы, расположенные рядом со столичным. Разговор об этом зашел во время интервью «Комсомольской правде».

Речь, в том числе, шла о Ярославской области.

«Если брать межрегиональный проект — это развитие центрального транспортного узла — продление наших центральных диаметров до столиц регионов, которые окружают Московскую область: Ярославля, Тулы, Иванова, Твери, Смоленска. Мы стараемся делать с минимальными капитальными затратами, но логистику выстраиваем так, чтобы увеличить частоту движения, комфортность передвижения, интегрировать в существующие диаметры», — сообщил мэр Москвы.

Московские центральные диаметры (МЦД) — вид транспорта, который объединяет формат пригородных поездов и метрополитена. По сути, это система наземного метро. В программе задействованы Митранс РФ, правительство Москвы, правительство Московской области, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК», АО «МТ ППК» и ГУП «Московский метрополитен».

Ранее запуск скоростных поездов в Ярославскую область ранее анонсировал президент России Владимир Путин. А мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что проект начнут воплощать в жизнь в 2025 году. Работы по плану должны занять три-четыре года. Для продления маршрутов в регионы хотят закупить новые поезда и частично модернизировать железнодорожную инфраструктуру.

МЦД — в регионы

О планах запустить скоростные поезда из столицы в другие регионы еще осенью 2023 года говорил руководитель московского дептранса Максим Ликсутов. Воплотить проект власти намерены до 2030 года. Интервал между поездами, по расчетам, будет составлять в районе получаса.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков рассказывал, что это подготовка к тому, что Москва и прилегающие к ней города станут частью «гигаполиса».

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков объяснял, что до Ярославля уже ходят скоростные поезда. Новшества с ЦТУ лишь увеличат их количество.

— В Ярославль уже ездят скоростные поезда, которые идут по путям параллельно с МЦД, — считает глава Союза пассажиров Кирилл Янков. — Они не останавливаются на каждой платформе, за счет чего экономят время в пути.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев называл эти планы «важными для региона». А президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию упоминал о продлении центрального транспортного узла.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Комментарии
20
Гость
48 минут
Это круто , на работу будем в Москву ездить , в Ярославле за копейки пусть работодатель работает
Гость
1 час
Может проще производства перенести в Ярославль?
Читать все комментарии
