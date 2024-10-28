Москву и Ярославль свяжут скоростные поезда. Собянин назвал сроки проекта

Когда МЦД начнут продлевать до регионов Источник: пресс-служба мэра и правительства Москвы











Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС рассказал подробности о продлении Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы, расположенные рядом со столичным. Запуск скоростных поездов в Ярославскую область ранее анонсировал президент России Владимир Путин.

Московские центральные диаметры (МЦД) — вид транспорта, который объединяет формат пригородных поездов и метрополитена. По сути, это система наземного метро. В программе задействованы Митранс РФ, правительство Москвы, правительство Московской области, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК», АО «МТ ППК» и ГУП «Московский метрополитен».

Проект начнут воплощать в жизнь в 2025 году. Работы, по расчетам, займут три-четыре года. Сергей Собянин рассказал, что на первом этапе частоту движения поездов до региональных центров увеличат втрое. Также для продления маршрутов в регионы собираются закупить новые поезда и частично модернизировать железнодорожную инфраструктуру.

— Мы выбрали такой щадящий вариант, учитывая все-таки огромную инвестиционную нагрузку на РЖД, чтобы это были минимальные капитальные вложения. Это работа, связанная в первую очередь с улучшением логистики, операционными и информационными системами самой железной дороги, — уточнил Сергей Собянин.

По словам главы Москвы, на следующем этапе проекта частота движения поездов до региональных столиц должна возрасти в шесть раз.

— Это позитивно будет влиять на экономику не только Москвы, а в первую очередь даже на экономику тех регионов, которые находятся по периметру московского региона, — рассказал Сергей Собянин.

Расширение Центрального транспортного узла распланировано до 2030 года Источник: департамент транспорта Москвы











МЦД — в регионы

О планах запустить скоростные поезда из столицы в другие регионы еще осенью 2023 года говорил руководитель московского дептранса Максим Ликсутов. Воплотить проект власти намерены до 2030 года. Интервал между поездами, по расчетам, будет составлять 20–30 минут, в шесть раз меньше, чем сейчас.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков рассказывал, что это подготовка к тому, что Москва и прилегающие к ней города станут частью «гигаполиса».

— Гигаполис — это своего рода пространство из множества городов, которое фактически является единым целым. Это приведет к тому, что города из соседствующих со столицей регионов станут не просто городами — областными центрами, а городами-спутниками Москвы, — рассказал Владислав.

Как объяснял глава Союза пассажиров Кирилл Янков, до Ярославля уже ходят скоростные поезда. Новшества с ЦТУ лишь увеличат их количество.

— В Ярославль уже ездят скоростные поезда, которые идут по путям параллельно с МЦД, — считает глава Союза пассажиров Кирилл Янков. — Они не останавливаются на каждой платформе, за счет чего экономят время в пути. Главное, чтобы после запуска скоростных маршрутов на основе МЦД электрички между Москвой и городами соседних регионов стали ходить чаще, чем два-три раза в день.