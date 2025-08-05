В России заговорили про то, чтобы ограничивать срок службы авто 30 годами. Ответ МВД

Полицейские сказали, что не поддержали бы новый закон Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

4 июля в СМИ и соцсетях всплыла тема об ограничении срока службы легковушек. Журналисты писали, что его хотят ограничить 30 годами — чтобы раз и навсегда решить проблему старых и неисправных машин. Якобы после 30-летнего срока машину пришлось бы отправить либо на утилизацию, либо на специальную экспертизу. За экспертизу, по слухам, пришлось бы платить.

Эта идея подняла такой шум, что на нее ответили в МВД России. И таких планов в России официально нет.

«Сегодня в медиапространстве были размещены материалы, в которых обсуждалась идея о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами.

Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало.

Более того, ведомство выступает категорически против подобных ограничений», — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Она подчеркнула, что вся информация о законодательных инициативах МВД публикуется на официальных ресурсах.