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Дороги и транспорт В России заговорили про то, чтобы ограничивать срок службы авто 30 годами. Ответ МВД

В России заговорили про то, чтобы ограничивать срок службы авто 30 годами. Ответ МВД

Полицейские рассказали, поддерживают ли такую идею

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1 комментарий
Полицейские сказали, что не поддержали бы новый закон | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПолицейские сказали, что не поддержали бы новый закон | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Полицейские сказали, что не поддержали бы новый закон

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

4 июля в СМИ и соцсетях всплыла тема об ограничении срока службы легковушек. Журналисты писали, что его хотят ограничить 30 годами — чтобы раз и навсегда решить проблему старых и неисправных машин. Якобы после 30-летнего срока машину пришлось бы отправить либо на утилизацию, либо на специальную экспертизу. За экспертизу, по слухам, пришлось бы платить.

Эта идея подняла такой шум, что на нее ответили в МВД России. И таких планов в России официально нет.

«Сегодня в медиапространстве были размещены материалы, в которых обсуждалась идея о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами.

Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало.

Более того, ведомство выступает категорически против подобных ограничений», — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Она подчеркнула, что вся информация о законодательных инициативах МВД публикуется на официальных ресурсах.

А вы что думаете?

Фух. Хорошо, что неправда, идея про 30 лет — глупость
Разве глупость? Мне кажется, снизило бы аварийность
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Автомобиль Машина МВД России Ирина Волк Авто Легковушка
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Комментарии
1
JayroslavMudryi
2 минуты
глушат со всех сторон!
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