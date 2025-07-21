«Во избежание резкого торможения»: перевозчик ответил на жалобу ярославны о проезде автобуса на красный

Что сказали в компании-перевозчике о поведении водителя «Яавтобуса» Источник: читательница 76.RU

Компания перевозчик ответила на жалобу жительницы Ярославля, которая осталась недовольна поведением водителя автобуса № 13, курсирующего по маршруту «Улица Суздальская — Машприбор». Читательница 76.RU рассказала, что утром 17 июля автобус, подъезжая к остановке «Улица Гоголя» на Суздальском шоссе, проехал на красный сигнал светофора.

Маршрут № 13 обслуживает компания «Стартранс». Там сообщили, что водитель проехал не на красный, а на желтый сигнал светофора.

«По информации компании-перевозчика, автобус во избежание резкого торможения и травмирования пассажиров завершал движение на желтый сигнал светофора», — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Момент, которым была возмущена ярославна Источник: читательница 76.RU

Также ярославну возмутило, что на остановке водитель не подъехал вплотную к бордюру.

«Когда анонсировали появление „Яавтобусов“, одним из названных преимуществ было создание „безбарьерной“ среды. Чтобы люди с инвалидностью или колясками без труда могли выйти из транспорта. Но, по всей видимости, у нас эту функцию автобусов игнорируют», — пожаловалась читательница 76.RU.

Здесь перевозчик согласился с ярославной, уточнив, что автобус высадил пассажиров на остановке, но с нарушениями.

«Для улучшения качества обслуживания, перевозчику рекомендовано провести инструктаж с водителями, акцентировав внимание на правилах безопасной посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Маршрут № 13 «Улица Суздальская — Машприбор» обслуживает московский перевозчик «Стартранс». С 2020 года компания выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «Стартранса».

В ближайшие семь лет «Стартранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.