НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

вос.

 755мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,31
EUR 91,08
Ярославцы — о стадионе «Шинник»
Какой будет зима
Подорожают кружки для детей
Где приятно наслаждаться летом
Продают усадьбу Михалковых
Как изменится погода
Проблемы с водным рейсом
Актер — о закрытии театра
Сбили ребенка
Афиша на выходные
Дороги и транспорт «Там пешеходы стояли»: в Ярославле водитель «Яавтобуса» проехал на красный сигнал светофора. Видео

«Там пешеходы стояли»: в Ярославле водитель «Яавтобуса» проехал на красный сигнал светофора. Видео

Как на это отреагировали власти

235
Написать комментарий
В Ярославле автобус проехал на красный сигнал светофора | Источник: читательница 76.RUВ Ярославле автобус проехал на красный сигнал светофора | Источник: читательница 76.RU

В Ярославле автобус проехал на красный сигнал светофора

Источник:

читательница 76.RU

В Ярославле заметили автобус № 13, проехавший на красный сигнал светофора. Инцидент произошел около 9 утра 17 июля на Суздальском шоссе. Автобус в этот момент подъезжал к остановке «Улица Гоголя».

«Водитель ехал передо мной, на светофоре не остановился и выехал на пешеходный переход, хотя загорелся красный. А на „зебре“ вообще-то стояли люди и ждали, чтобы перейти дорогу», — рассказала читательница 76.RU.

Момент нарушения записал видеорегистратор

Источник:

читательница 76.RU

Также ярославну возмутило, что на остановке водитель не подъехал вплотную к бордюру.

«Когда анонсировали появление „Яавтобусов“, одним из названных преимуществ было создание „безбарьерной“ среды. Чтобы люди с инвалидностью или колясками без труда могли выйти из транспорта. Но, по всей видимости, у нас эту функцию автобусов игнорируют», — пожаловалась читательница 76.RU.

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что материалы передадут перевозчику. В компании решат, как именно будет наказан водитель.

Маршрут № 13 «Улица Суздальская — Машприбор» обслуживает перевозчик «СтарТранс». С 2020 года компания выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Яавтобус Светофор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление