«Там пешеходы стояли»: в Ярославле водитель «Яавтобуса» проехал на красный сигнал светофора. Видео

В Ярославле автобус проехал на красный сигнал светофора Источник: читательница 76.RU

В Ярославле заметили автобус № 13, проехавший на красный сигнал светофора. Инцидент произошел около 9 утра 17 июля на Суздальском шоссе. Автобус в этот момент подъезжал к остановке «Улица Гоголя».

«Водитель ехал передо мной, на светофоре не остановился и выехал на пешеходный переход, хотя загорелся красный. А на „зебре“ вообще-то стояли люди и ждали, чтобы перейти дорогу», — рассказала читательница 76.RU.

Момент нарушения записал видеорегистратор Источник: читательница 76.RU

Также ярославну возмутило, что на остановке водитель не подъехал вплотную к бордюру.

«Когда анонсировали появление „Яавтобусов“, одним из названных преимуществ было создание „безбарьерной“ среды. Чтобы люди с инвалидностью или колясками без труда могли выйти из транспорта. Но, по всей видимости, у нас эту функцию автобусов игнорируют», — пожаловалась читательница 76.RU.

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что материалы передадут перевозчику. В компании решат, как именно будет наказан водитель.

Маршрут № 13 «Улица Суздальская — Машприбор» обслуживает перевозчик «СтарТранс». С 2020 года компания выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».