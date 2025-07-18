«Там пешеходы стояли»: в Ярославле водитель «Яавтобуса» проехал на красный сигнал светофора. Видео

В Ярославле заметили автобус № 13, проехавший на красный сигнал светофора. Инцидент произошел около 9 утра 17 июля на Суздальском шоссе. Автобус в этот момент подъезжал к остановке «Улица Гоголя».
«Водитель ехал передо мной, на светофоре не остановился и выехал на пешеходный переход, хотя загорелся красный. А на „зебре“ вообще-то стояли люди и ждали, чтобы перейти дорогу», — рассказала читательница 76.RU.
Также ярославну возмутило, что на остановке водитель не подъехал вплотную к бордюру.
«Когда анонсировали появление „Яавтобусов“, одним из названных преимуществ было создание „безбарьерной“ среды. Чтобы люди с инвалидностью или колясками без труда могли выйти из транспорта. Но, по всей видимости, у нас эту функцию автобусов игнорируют», — пожаловалась читательница 76.RU.
В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что материалы передадут перевозчику. В компании решат, как именно будет наказан водитель.
Маршрут № 13 «Улица Суздальская — Машприбор» обслуживает перевозчик «СтарТранс». С 2020 года компания выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».
В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.