Запланирован первый рейс «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом. Публикуем расписание

Расписание «Метеора», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом Источник: Глеб Никитин / Telegram











Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустят теплоход «Метеор». Первый рейс в 2025 году запланирован на 27 мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании-перевозчика «Водолет».

Судно отправится из Нижнего Новгорода в 09:30 и прибудет в Ярославль в 18:40 27 мая. Время в пути — 9 часов. Стоимость билета — 2700 рублей. По состоянию на 12 мая, в продаже оставалось 120 мест. Обратно «Метеор» отправится из столицы Золотого кольца утром 28 мая.

«Это пока единственный запланированный рейс», — уточнили 76.RU в компании «Водолет».

Напомним, что ранее запуск теплоходов был под вопросом из-за проблемы с обмелением Волги. Из-за понижения уровня воды в реке было усложнено судоходство. В регионах были скорректированы маршруты круизов.