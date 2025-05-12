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Дороги и транспорт Обмеление Волги Подробности Запланирован первый рейс «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом. Публикуем расписание

Запланирован первый рейс «Метеора» между Ярославлем и Нижним Новгородом. Публикуем расписание

Сколько стоят билеты

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7 комментариев
Расписание «Метеора», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом | Источник: Глеб Никитин / TelegramРасписание «Метеора», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом | Источник: Глеб Никитин / Telegram

Расписание «Метеора», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом

Источник:

Глеб Никитин / Telegram

Между Ярославлем и Нижним Новгородом запустят теплоход «Метеор». Первый рейс в 2025 году запланирован на 27 мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании-перевозчика «Водолет».

Судно отправится из Нижнего Новгорода в 09:30 и прибудет в Ярославль в 18:40 27 мая. Время в пути — 9 часов. Стоимость билета — 2700 рублей. По состоянию на 12 мая, в продаже оставалось 120 мест. Обратно «Метеор» отправится из столицы Золотого кольца утром 28 мая.

«Это пока единственный запланированный рейс», — уточнили 76.RU в компании «Водолет».

Напомним, что ранее запуск теплоходов был под вопросом из-за проблемы с обмелением Волги. Из-за понижения уровня воды в реке было усложнено судоходство. В регионах были скорректированы маршруты круизов.

В первый раз «Метеоры» между Ярославлем и Нижним Новгородом запустили в июле 2024 года. Тогда билеты в одну сторону стоили 2500 рублей. Ранее мы публиковали отзывы ярославцев на «Метеоры».

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Метеор Обмеление Волги
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Комментарии
7
Гость
1 час
раньше в кострому катались за копейки
Гость
1 час
А ещё "ракета" плавала по реке тоже быстро.
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