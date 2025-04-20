Задерживается популярный авиарейс, летевший в Ярославль. В чем причина

Задерживается рейс из Питера Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











Задерживается самолет из Санкт-Петербурга в Ярославль. Воздушное судно из Северной столицы должно было прилететь в столицу Золотого кольца в 19:30 20 апреля, но рейс задержали на несколько часов. Как уточнили 76.RU в ярославском аэропорту, теперь ориентировочное время прибытия самолета запланировано на 22:40.

«Причина задержки — позднее прибытие самолета. Под этот рейс вовремя не прибыл самолет, поэтому случились перестановки в расписании», — сообщили 76.RU в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Как уточнили в питерском аэропорту, самолет вылетел из Санкт-Петербурга в 21:32. Обслуживает рейс авиакомпания «РусЛайн».

Авиасообщение между Ярославлем и Питером обслуживают две авиакомпании: «РусЛайн» и «Ред Вингс». Время в пути: 1 час 30 минут. Рейсы осуществляются четыре раза в неделю, кроме вторника и субботы. Стоимость билетов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.