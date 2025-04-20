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Дороги и транспорт Задерживается популярный авиарейс, летевший в Ярославль. В чем причина

Задерживается популярный авиарейс, летевший в Ярославль. В чем причина

Борт прилетит в столицу Золотого кольца с опозданием на три часа

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Задерживается рейс из Питера | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЗадерживается рейс из Питера | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Задерживается рейс из Питера

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Задерживается самолет из Санкт-Петербурга в Ярославль. Воздушное судно из Северной столицы должно было прилететь в столицу Золотого кольца в 19:30 20 апреля, но рейс задержали на несколько часов. Как уточнили 76.RU в ярославском аэропорту, теперь ориентировочное время прибытия самолета запланировано на 22:40.

«Причина задержки — позднее прибытие самолета. Под этот рейс вовремя не прибыл самолет, поэтому случились перестановки в расписании», — сообщили 76.RU в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Как уточнили в питерском аэропорту, самолет вылетел из Санкт-Петербурга в 21:32. Обслуживает рейс авиакомпания «РусЛайн».

Авиасообщение между Ярославлем и Питером обслуживают две авиакомпании: «РусЛайн» и «Ред Вингс». Время в пути: 1 час 30 минут. Рейсы осуществляются четыре раза в неделю, кроме вторника и субботы. Стоимость билетов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

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Напомним, что ранее, 16 апреля, в аэропорту «Золотое кольцо» под Ярославлем был введен план «Ковер». Как тогда объяснил губернатор Михаил Евраев, это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Самолет Задержка авиарейса Санкт-Петербург Аэропорт Туношна
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