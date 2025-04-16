Над Ярославлем введен план «Ковер». Публикуем заявление властей

В небе над Ярославлем почти на 10 часов ввели план «Ковер». Об этом порталу 76.RU сообщили в пресс-службе областного правительства 16 апреля.
«В 01:34 в аэропорту „Золотое кольцо“ Ярославль был введен план „Ковер“ для обеспечения безопасности полетов. На данный момент ограничения остаются в силе. Задержек по рейсам нет», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе правительства Ярославской области.
План «Ковер» обычно объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.
Ранее в Росавиации объявили о приостановке приема самолетов в Туношне.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино), Ярославль (Туношна)», — сообщал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в 7:20 16 апреля.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые для обеспечения безопасности меры.
Обновление на 10:48 16 апреля.
По информации областного правительства, план «Ковер» над Ярославлем отменен в 10:37.