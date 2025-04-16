НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Страна и мир Над Ярославлем введен план «Ковер». Публикуем заявление властей

Над Ярославлем введен план «Ковер». Публикуем заявление властей

Ранее в регионе приостановили прием и выпуск самолетов из местного аэропорта

6 816
11 комментариев
В Ярославле утром 16 апреля ввели план «Ковер» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле утром 16 апреля ввели план «Ковер» | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле утром 16 апреля ввели план «Ковер»

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В небе над Ярославлем почти на 10 часов ввели план «Ковер». Об этом порталу 76.RU сообщили в пресс-службе областного правительства 16 апреля.

«В 01:34 в аэропорту „Золотое кольцо“ Ярославль был введен план „Ковер“ для обеспечения безопасности полетов. На данный момент ограничения остаются в силе. Задержек по рейсам нет», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе правительства Ярославской области.

План «Ковер» обычно объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.

Ранее в Росавиации объявили о приостановке приема самолетов в Туношне.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино), Ярославль (Туношна)», — сообщал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в 7:20 16 апреля.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые для обеспечения безопасности меры.

Обновление на 10:48 16 апреля.

По информации областного правительства, план «Ковер» над Ярославлем отменен в 10:37.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Аэропорт Туношна Росавиация План Ковер Полет Закрыли небо
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
16 апреля, 10:45
В Иваново птичек сбили. Вот и объявили и сирена выла.
Гость
16 апреля, 11:09
Страшно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление