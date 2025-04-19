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Дороги и транспорт обзор Куда и за сколько можно улететь из Ярославля на майские праздники. Обзор рейсов

Куда и за сколько можно улететь из Ярославля на майские праздники. Обзор рейсов

Прочитайте, если еще не знаете, как провести выходные

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Куда улететь из Ярославля на майские праздники | Источник: Полина Зайцева / 76.RUКуда улететь из Ярославля на майские праздники | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Куда улететь из Ярославля на майские праздники

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Впереди майские праздники, а это значит, что пора выбирать, как провести свободные деньки. Если работа на даче не вызывают у вас энтузиазма, то в этом материале мы собрали список мест, куда можно полететь из Ярославля.

  1. Ярославль — Санкт-Петербург
  2. Ярославль — Москва
  3. Ярославль — Сочи
  4. Ярославль — Самара
1

Ярославль — Санкт-Петербург

Чаще всего из Ярославля летают самолеты в Санкт-Петербург. Рейсы осуществляются четыре раза в неделю, кроме вторника и субботы. Стоимость билетов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

В неделю перед майскими праздниками планируется небольшая перестановка в расписании: запланированы ежедневные полеты с 28 апреля по 2 мая включительно, а в выходные, 3 и 4 мая, рейсов не будет.

Авиасообщение между Ярославлем и Питером осуществляют две авиакомпании: «РусЛайн» и «Ред Вингс». Время в пути: 1 час 30 минут.

Расписание авиарейсов Ярославль&nbsp;— Санкт-Петербург на конец апреля&nbsp;— начало мая | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»Расписание авиарейсов Ярославль&nbsp;— Санкт-Петербург на конец апреля&nbsp;— начало мая | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

Расписание авиарейсов Ярославль — Санкт-Петербург на конец апреля — начало мая

Источник:

международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

2

Ярославль — Москва

Уже в середине апреля возникли проблемы с нехваткой билетов на поезда из Ярославля в Москву на конец апреля — начало мая. Места на поезда до столицы пока есть, но напомним, что осенью 2024 года возобновили полеты из Туношны в Москву. Рейсы осуществляют компания «РусЛайн» четыре раза в неделю. Время в пути: 1 час 5 минут.

В майские праздники полеты из Ярославля в Москву запланированы 1, 2, 4, 7, 9, 10 и 11-го числа. Билеты стоят в пределах от 3 до 4,5 тысячи рублей.

Самолеты из Ярославля в Москву и обратно летают четыре раза в неделю | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»Самолеты из Ярославля в Москву и обратно летают четыре раза в неделю | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

Самолеты из Ярославля в Москву и обратно летают четыре раза в неделю

Источник:

международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

3

Ярославль — Сочи

Есть вариант и для тех, кто любит погреться под солнцем. Дважды в неделю — по вторникам и субботам — из Ярославля летают самолеты в Сочи. Для отдыха в майские есть два рейса — 3 и 6 мая. Билеты стоят от 6 до 10 тысяч рублей.

Полеты осуществляет авиакомпания «Азимут». Время в пути: 3 часа 45 минут.

В Москве самолеты из Ярославля приземляются во Внуково | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»В Москве самолеты из Ярославля приземляются во Внуково | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

В Москве самолеты из Ярославля приземляются во Внуково

Источник:

международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

4

Ярославль — Самара

Еще одно направление, куда можно полететь из Ярославля в майские, — Самара. Туда самолеты летают два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Обслуживает направление авиакомпании «Азимут». Время полета: 1 час 30 минут.

Правда, в начале мая расписание самолетов в Самару изменится. Из Ярославля можно будет улететь 1 и 8 мая. Билеты стоят от 5 до 6,5 тысячи рублей.

Между Ярославлем и Самарой самолеты летают дважды в неделю | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»Между Ярославлем и Самарой самолеты летают дважды в неделю | Источник: международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

Между Ярославлем и Самарой самолеты летают дважды в неделю

Источник:

международный аэропорт в Туношне «Золотое кольцо»

Из Ярославля также летают самолеты в Казань. Но по ситуации на 18 апреля расписание на май по этому направлению отсутствует.

Ранее у нас выходил текст с разбором доходов крупной авиакомпании, популярной среди ярославцев. Подробнее — читайте по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Самолеты Авиарейсы Аэропорт Туношна Майские праздники
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