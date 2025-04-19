Куда и за сколько можно улететь из Ярославля на майские праздники. Обзор рейсов

Чаще всего из Ярославля летают самолеты в Санкт-Петербург. Рейсы осуществляются четыре раза в неделю, кроме вторника и субботы. Стоимость билетов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

В неделю перед майскими праздниками планируется небольшая перестановка в расписании: запланированы ежедневные полеты с 28 апреля по 2 мая включительно, а в выходные, 3 и 4 мая, рейсов не будет.

Авиасообщение между Ярославлем и Питером осуществляют две авиакомпании: «РусЛайн» и «Ред Вингс». Время в пути: 1 час 30 минут.