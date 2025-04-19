Куда и за сколько можно улететь из Ярославля на майские праздники. Обзор рейсов

Впереди майские праздники, а это значит, что пора выбирать, как провести свободные деньки. Если работа на даче не вызывают у вас энтузиазма, то в этом материале мы собрали список мест, куда можно полететь из Ярославля.
Ярославль — Санкт-Петербург
Чаще всего из Ярославля летают самолеты в Санкт-Петербург. Рейсы осуществляются четыре раза в неделю, кроме вторника и субботы. Стоимость билетов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.
В неделю перед майскими праздниками планируется небольшая перестановка в расписании: запланированы ежедневные полеты с 28 апреля по 2 мая включительно, а в выходные, 3 и 4 мая, рейсов не будет.
Авиасообщение между Ярославлем и Питером осуществляют две авиакомпании: «РусЛайн» и «Ред Вингс». Время в пути: 1 час 30 минут.
Ярославль — Москва
Уже в середине апреля возникли проблемы с нехваткой билетов на поезда из Ярославля в Москву на конец апреля — начало мая. Места на поезда до столицы пока есть, но напомним, что осенью 2024 года возобновили полеты из Туношны в Москву. Рейсы осуществляют компания «РусЛайн» четыре раза в неделю. Время в пути: 1 час 5 минут.
В майские праздники полеты из Ярославля в Москву запланированы 1, 2, 4, 7, 9, 10 и 11-го числа. Билеты стоят в пределах от 3 до 4,5 тысячи рублей.
Ярославль — Сочи
Есть вариант и для тех, кто любит погреться под солнцем. Дважды в неделю — по вторникам и субботам — из Ярославля летают самолеты в Сочи. Для отдыха в майские есть два рейса — 3 и 6 мая. Билеты стоят от 6 до 10 тысяч рублей.
Полеты осуществляет авиакомпания «Азимут». Время в пути: 3 часа 45 минут.
Ярославль — Самара
Еще одно направление, куда можно полететь из Ярославля в майские, — Самара. Туда самолеты летают два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Обслуживает направление авиакомпании «Азимут». Время полета: 1 час 30 минут.
Правда, в начале мая расписание самолетов в Самару изменится. Из Ярославля можно будет улететь 1 и 8 мая. Билеты стоят от 5 до 6,5 тысячи рублей.
Из Ярославля также летают самолеты в Казань. Но по ситуации на 18 апреля расписание на май по этому направлению отсутствует.
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