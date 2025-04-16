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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Новый этап — через несколько недель: что со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

Новый этап — через несколько недель: что со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

Подробности сообщил губернатор региона

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28 комментариев
В Ярославле приближается новый этап реализации проекта по строительству третьего моста | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле приближается новый этап реализации проекта по строительству третьего моста | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле приближается новый этап реализации проекта по строительству третьего моста

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании региональной думы 16 апреля сообщил о скором начале нового этапа реализации проекта по строительству третьего моста через Волгу в Ярославле.

«Через несколько недель, может быть, через месяц-два мы объявим торги на строительство первого этапа моста через Волгу. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы и сейчас завершаем оценку экономического воздействия. После этого будем готовы выходить на торги. У нас пока в федеральном бюджете стоит финансирование в размере 4 миллиардов рублей. За остальные деньги еще предстоит серьезно побороться», — констатировал Михаил Евраев.

Торги предполагают поиск подрядчика, который будет заниматься строительством. Само возведение сооружения запланировано на 2026–2031 годы.

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По сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему было оценено в 27 миллиардов рублей. Однако, как отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев, к концу строительства стоимость объекта может вырасти до 36,7 миллиарда рублей.

Финансирование работ предусмотрено за счет федеральных средств по программе «Инфраструктура для жизни».

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки в Ярославле. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала проект самого моста. За работу регион заплатил 360,8 миллиона рублей. В январе 2025 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Карабулинская развязка Третий мост через Волгу Строительство Финансирование
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Комментарии
28
Гость
16 апреля, 14:08
И всех этих трат можно было бы избежать, если бы нормально планировать застройку города и развитие обычных дорог. с 2005 года нужно было ввести мораторий на строительство человейников в заволжском районе и начать развивать другие направления и делать там качественные дороги. Вот и всё. И не нужно было бы изыскивать 36 млрд. рублей. Но у чиновников нет логического мышления, они мыслят через свой карман.
Гость
16 апреля, 14:20
четыре лярда потратит на поиск подрядчика
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