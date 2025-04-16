Новый этап — через несколько недель: что со строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

В Ярославле приближается новый этап реализации проекта по строительству третьего моста Источник: Михаил Евраев / Telegram











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании региональной думы 16 апреля сообщил о скором начале нового этапа реализации проекта по строительству третьего моста через Волгу в Ярославле.

«Через несколько недель, может быть, через месяц-два мы объявим торги на строительство первого этапа моста через Волгу. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы и сейчас завершаем оценку экономического воздействия. После этого будем готовы выходить на торги. У нас пока в федеральном бюджете стоит финансирование в размере 4 миллиардов рублей. За остальные деньги еще предстоит серьезно побороться», — констатировал Михаил Евраев.

Торги предполагают поиск подрядчика, который будет заниматься строительством. Само возведение сооружения запланировано на 2026–2031 годы.

По сметам, актуальным на первый квартал 2024 года, строительство моста и подъездов к нему было оценено в 27 миллиардов рублей. Однако, как отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев, к концу строительства стоимость объекта может вырасти до 36,7 миллиарда рублей.

Финансирование работ предусмотрено за счет федеральных средств по программе «Инфраструктура для жизни».