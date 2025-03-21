Какие дома снесут ради третьего моста в Ярославле: показываем наглядно

В Ярославле обновили список домов и зданий, которые пойдут под снос ради строительства третьего моста через Волгу и развязок к нему. Предыдущий перечень был обнародован в январе 2024 года. 13 марта 2025 года вышло постановление правительства с новыми данными.
Часть объектов из перечня убрали, какие-то добавили. Показываем в карточках, какие дома и здания снесут по новым сведениям.
Какие дома и здания снесут в Ярославле ради третьего моста
Фрунзенский район:
Тормозное шоссе, дом 1 (здание склада, цех шкафных блоков, нежилое здание);
Тормозное шоссе, дом 1, строение 2 (производственное, административное здание);
Тормозное шоссе, 1ю (цех щитового паркета);
Заволжский район:
улица 1-я Шоссейная, дома № 13, 14, 15 (с гаражом и сараем), 16, 17, 18, 19 (с баней), 19а, 21, 23 (с хозяйственной постройкой), 25 (с гаражом), 27.
Напомним, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле объявлено первым этапом реализации проекта Карабулинской развязки. Проект моста уже подготовлен и прошел Главгосэкспертизу. Сейчас по нему проводится оценка экономического воздействия. По предварительным данным, процедура займет около 2-3 месяцев.
По данным на начало 2024 года, строительство моста и подъездов к нему может обойтись в 27 миллиардов рублей. Однако с учетом инфляции ожидается, что сумма будет больше — 37 миллиардов.
В целом для строительства Карабулинской развязки предполагается изъятие 144 участка в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах.
Строительство моста запланировано на период с 2026 по 2031 год.