НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 754мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,40
EUR 92,46
Давка на остановке
Загрязнение воздуха
Пропали «Якарты»
Тысячная очередь за билетами
Рабочего завалило землей
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Собака напала на ребенка
Отменили концерт на стадионе
Где сейчас Блиновская
Дороги и транспорт Карабулинская развязка Какие дома снесут ради третьего моста в Ярославле: показываем наглядно

Какие дома снесут ради третьего моста в Ярославле: показываем наглядно

Перечень объектов обновили

4 452
26 комментариев
Ради строительства третьего моста в Ярославле изымут участки и недвижимость | Источник: ОАО&nbsp;«Институт Гипростроймост»Ради строительства третьего моста в Ярославле изымут участки и недвижимость | Источник: ОАО&nbsp;«Институт Гипростроймост»

Ради строительства третьего моста в Ярославле изымут участки и недвижимость

Источник:

В Ярославле обновили список домов и зданий, которые пойдут под снос ради строительства третьего моста через Волгу и развязок к нему. Предыдущий перечень был обнародован в январе 2024 года. 13 марта 2025 года вышло постановление правительства с новыми данными.

Часть объектов из перечня убрали, какие-то добавили. Показываем в карточках, какие дома и здания снесут по новым сведениям.

Какие дома и здания снесут в Ярославле ради третьего моста

Фрунзенский район:

  • Тормозное шоссе, дом 1 (здание склада, цех шкафных блоков, нежилое здание);

  • Тормозное шоссе, дом 1, строение 2 (производственное, административное здание);

  • Тормозное шоссе, 1ю (цех щитового паркета);

На Тормозном шоссе под снос пойдут три здания | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНа Тормозном шоссе под снос пойдут три здания | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На Тормозном шоссе под снос пойдут три здания

Источник:

Заволжский район:

  • улица 1-я Шоссейная, дома № 13, 14, 15 (с гаражом и сараем), 16, 17, 18, 19 (с баней), 19а, 21, 23 (с хозяйственной постройкой), 25 (с гаражом), 27.

На карте обозначены дома на 1-й Шоссейной, которые попали в список на демонтаж | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНа карте обозначены дома на 1-й Шоссейной, которые попали в список на демонтаж | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На карте обозначены дома на 1-й Шоссейной, которые попали в список на демонтаж

Источник:

Напомним, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле объявлено первым этапом реализации проекта Карабулинской развязки. Проект моста уже подготовлен и прошел Главгосэкспертизу. Сейчас по нему проводится оценка экономического воздействия. По предварительным данным, процедура займет около 2-3 месяцев.

По данным на начало 2024 года, строительство моста и подъездов к нему может обойтись в 27 миллиардов рублей. Однако с учетом инфляции ожидается, что сумма будет больше — 37 миллиардов.

В целом для строительства Карабулинской развязки предполагается изъятие 144 участка в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах.

Строительство моста запланировано на период с 2026 по 2031 год.

ПО ТЕМЕ
Третий мост через Волгу Снесут дома
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
2 часа
главное сначала начать строить а потом сносить, а то в обратную сторону это не работает, Снесут и ничего не построят.
Гость
1 час
Что однозначно будет, что строить начнут, но бросят стройку или она будет вялотекущей и растянется таким образом на много лет. Другая картина- проект Карабулинки МОРАЛЬНО УСТАРЕЛ! Дома снесу у многих, даже еще потом придется сносить дополнительно дома, ибо стройка будет глобальной, но ... вялотекущей! Жителям, у кого отбирают дома и земельные участки, должны требовать не как компенсацию, как квартиры в любом районе города ибо торговля за "хороший район" обернется против них и останутся с носом. Гаражи, сады и прочее- это сказ глупых, которые лучше потерять, но важнее, добиваться квартиры или компенсация будет мизерной. Больше упорства жильцов- это отключение воды, электричества и дойдет до поджогов. Вам оно это надо? Время теперь не то, когда уговаривают и предлагают варианты, теперь все жестко- предложили раз-два и все, разговор закрыт.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление