Какие дома снесут ради третьего моста в Ярославле: показываем наглядно

Ради строительства третьего моста в Ярославле изымут участки и недвижимость Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»











В Ярославле обновили список домов и зданий, которые пойдут под снос ради строительства третьего моста через Волгу и развязок к нему. Предыдущий перечень был обнародован в январе 2024 года. 13 марта 2025 года вышло постановление правительства с новыми данными.

Часть объектов из перечня убрали, какие-то добавили. Показываем в карточках, какие дома и здания снесут по новым сведениям.

Какие дома и здания снесут в Ярославле ради третьего моста

Фрунзенский район:

Тормозное шоссе, дом 1 (здание склада, цех шкафных блоков, нежилое здание);

Тормозное шоссе, дом 1, строение 2 (производственное, административное здание);

Тормозное шоссе, 1ю (цех щитового паркета);

На Тормозном шоссе под снос пойдут три здания Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Заволжский район:

улица 1-я Шоссейная, дома № 13, 14, 15 (с гаражом и сараем), 16, 17, 18, 19 (с баней), 19а, 21, 23 (с хозяйственной постройкой), 25 (с гаражом), 27.

На карте обозначены дома на 1-й Шоссейной, которые попали в список на демонтаж Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Напомним, строительство третьего моста через Волгу в Ярославле объявлено первым этапом реализации проекта Карабулинской развязки. Проект моста уже подготовлен и прошел Главгосэкспертизу. Сейчас по нему проводится оценка экономического воздействия. По предварительным данным, процедура займет около 2-3 месяцев.

По данным на начало 2024 года, строительство моста и подъездов к нему может обойтись в 27 миллиардов рублей. Однако с учетом инфляции ожидается, что сумма будет больше — 37 миллиардов.

В целом для строительства Карабулинской развязки предполагается изъятие 144 участка в Красноперекопском, Фрунзенском и Заволжском районах.