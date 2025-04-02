В Ярославле восстановили движение после угрозы обрушения здания

1 апреля в Ярославле возобновили движение по Депутатской улице. Дорогу перекрывали на несколько дней из-за угрозы обрушения дома № 1/19.
«Риски дальнейших обрушений отсутствуют. Дальнейшие работы будут проводиться с расчетом рисков и возможностей, как будут проходить работы по восстановлению здания», — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.
Напомним, 26 марта на исторической постройке появилась огромная трещина. Сразу после разрушения фасада сотрудники мэрии ввели ограничения движения, припаркованные рядом с домом машины эвакуировали.
«Мы приводим все в соответствие, доводим информацию до арендаторов, которые находятся по соседству со зданием. Все остальное будет проводиться под надзором органов, которые координируют работу по восстановлению здания такого типа», — добавил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.
На время проведения противоаварийных работ улицу Депутатскую сделают двусторонней.
«Владелец дома провел обследование данного объекта и проинформировал мэрию города Ярославля об отсутствии рисков для соседних зданий», — сообщили в администрации.
Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов возможной причиной обрушения ранее называл провалы в кладках.
Напомним, мы рассказывали, что работы в здании проводит предпринимательница Нина Талатина.
Согласно данным «Контур.Фокуса», на имя Нины Талатиной в Ярославле с декабря 1997 года открыто ИП, специализирующееся на розничной торговле разных категорий товаров — от шуб и обуви до сувениров. Кроме того, она владеет долей в компании, работающей в сфере недвижимости.