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Дороги и транспорт В Ярославле восстановили движение после угрозы обрушения здания

В Ярославле восстановили движение после угрозы обрушения здания

Публикуем ответ мэрии

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7 комментариев
На улице открыли движение после обрушения здания | Источник: Мэрия Ярославской области / Telegram, Варвара Киселева / 76.RUНа улице открыли движение после обрушения здания | Источник: Мэрия Ярославской области / Telegram, Варвара Киселева / 76.RU

На улице открыли движение после обрушения здания

Источник:

Мэрия Ярославской области / Telegram, Варвара Киселева / 76.RU

1 апреля в Ярославле возобновили движение по Депутатской улице. Дорогу перекрывали на несколько дней из-за угрозы обрушения дома № 1/19.

«Риски дальнейших обрушений отсутствуют. Дальнейшие работы будут проводиться с расчетом рисков и возможностей, как будут проходить работы по восстановлению здания», — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.

Напомним, 26 марта на исторической постройке появилась огромная трещина. Сразу после разрушения фасада сотрудники мэрии ввели ограничения движения, припаркованные рядом с домом машины эвакуировали.

В мэрии сообщили об открытии транспортного участка

Источник:

Мэрия Ярославской области/ Telegram

«Мы приводим все в соответствие, доводим информацию до арендаторов, которые находятся по соседству со зданием. Все остальное будет проводиться под надзором органов, которые координируют работу по восстановлению здания такого типа», — добавил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.

На время проведения противоаварийных работ улицу Депутатскую сделают двусторонней.

Момент обрушения фасада в центре попал на видео

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

«Владелец дома провел обследование данного объекта и проинформировал мэрию города Ярославля об отсутствии рисков для соседних зданий», — сообщили в администрации.

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов возможной причиной обрушения ранее называл провалы в кладках.

Напомним, мы рассказывали, что работы в здании проводит предпринимательница Нина Талатина.

Согласно данным «Контур.Фокуса», на имя Нины Талатиной в Ярославле с декабря 1997 года открыто ИП, специализирующееся на розничной торговле разных категорий товаров — от шуб и обуви до сувениров. Кроме того, она владеет долей в компании, работающей в сфере недвижимости.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Здание Дорога Транспортное движение Ограничение движение транспорта
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Комментарии
7
Гость
2 апреля, 17:19
Враньё зданию грозит обрушение, и обвалиться здание может в любой момент рухнуть и не надо рассказывать сказки что не ветхой и не аварийное состояние у него
Гость
2 апреля, 18:10
Трещины пошли по всему этому зданию, что сзади что спереди, идут везде трещины
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