В Ярославле восстановили движение после угрозы обрушения здания

На улице открыли движение после обрушения здания Источник: Мэрия Ярославской области / Telegram, Варвара Киселева / 76.RU











1 апреля в Ярославле возобновили движение по Депутатской улице. Дорогу перекрывали на несколько дней из-за угрозы обрушения дома № 1/19.

«Риски дальнейших обрушений отсутствуют. Дальнейшие работы будут проводиться с расчетом рисков и возможностей, как будут проходить работы по восстановлению здания», — сообщил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.

Напомним, 26 марта на исторической постройке появилась огромная трещина. Сразу после разрушения фасада сотрудники мэрии ввели ограничения движения, припаркованные рядом с домом машины эвакуировали.

В мэрии сообщили об открытии транспортного участка Источник: Мэрия Ярославской области/ Telegram

«Мы приводим все в соответствие, доводим информацию до арендаторов, которые находятся по соседству со зданием. Все остальное будет проводиться под надзором органов, которые координируют работу по восстановлению здания такого типа», — добавил начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.

На время проведения противоаварийных работ улицу Депутатскую сделают двусторонней.

Момент обрушения фасада в центре попал на видео Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

«Владелец дома провел обследование данного объекта и проинформировал мэрию города Ярославля об отсутствии рисков для соседних зданий», — сообщили в администрации.

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов возможной причиной обрушения ранее называл провалы в кладках.

Напомним, мы рассказывали, что работы в здании проводит предпринимательница Нина Талатина.