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Город онлайн-трансляция Главный архитектор Ярославля назвал предварительную причину появления трещины на здании в центре. Онлайн

Главный архитектор Ярославля назвал предварительную причину появления трещины на здании в центре. Онлайн

Показываем, что происходит на месте ЧП

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Днем 26 марта горожане заметили трещину на фасаде здания на пересечении улиц Андропова и Депутатской в центре Ярославля. К дому съехались полиция и аварийно-спасательная служба города.

Корреспондент 76.RU Варвара Киселева работает на месте, в этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о ЧП.

Анастасия Вязигина

Что известно про дом на Депутатской

Здание № 1/19 на улице Депутатской признано объектом культурного наследия местного значения. Это «Торговое здание» конца XVIII, конца XIX веков.

В 2022 году на историческое здание заказывали историко-культурную экспертизу. Заказчиком в документах указана предпринимательница Нина Талатина. Она же на тот момент владела постройкой.

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Анастасия Вязигина

К зданию, на котором появилась трещина, выезжали прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий и прокурор Кировского района Ярославля Николай Моисеев.

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Анастасия Вязигина

По словам начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности Александра Белозерова, точные причины появления трещины будут известны через несколько дней.

«Заключение рекомендовали дать в ближайшие сроки. Как правило, это занимает от одного до нескольких дней. Собственник поясняет, что работы проводили внутри здания, они работали между первым и вторым этажом. О причинах расскажут специалисты. В здании никого нет — ни офисов, ни работников», — добавил Белозеров.

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Анастасия Вязигина

В мэрии приняли решение о расширении оцепления территории вокруг здания для обеспечения мер безопасности.

«Будут выставлены блоки и забор. Все работы будут проводиться собственником, который несет ответственность. Нам рекомендовано предоставить в адрес мэрии официальное заключение специалистов о дальнейшей судьбе здания, о возможности обрушения», — добавил Александр Белозеров.

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Анастасия Вязигина

Начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности Александр Белозеров на месте прокомментировал ЧП. По его словам, спасатели через две минуты после обнаружения трещины начали проверять, нет ли в здании людей.

«Здание находится под ремонтом. Предупредили всех соседей о том, что необходимо соблюдать безопасность. Оперативно был вызван на место собственник, хозяин здания. Он также проводил все обследования», — сообщил Александр Белозеров.

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Анастасия Вязигина

На время проведения противоаварийных работ улицу Депутатскую сделают двусторонней. Об этом в беседе с 76.RU рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

«Введется дополнительное ограничение на перекрестке Андропова и Депутатской из-за угрозы обрушения здания. Депутатская будет двусторонней, заезд с улицы Первомайской. Со стороны Андропова парковка будет исключена», — объяснил Ярослав Овчаров.

Сотрудники ГИБДД эвакуируют припаркованные на улице Андропова автомобили.

«Горожане, которые не обнаружили свои транспортные средства, могут обратиться в дежурную службу ГИБДД. Соседние организации не работают, сейчас будут проводиться противоаварийные мероприятия. Будем проводить огораживание территории. Собственник будет нести ответственность и заниматься восстановлением», — добавил глава ДГХ в беседе с 76.RU.

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Анастасия Вязигина

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов в беседе с 76.RU назвал предварительную причину появления трещины.

«Местами обнаруживали провалы в кладках. При демонтаже штукатурки было обнаружено, что рядами кладка где-то повреждена. <…> Там эта кладка в шахматном порядке. У меня есть уверенность, что фундамент там нормальный, а верхняя часть поползла. Видимо, из-за того, что меняли проемы, расширяли или меняли», — рассказал порталу 76.RU Артем Цымбалов.

По его словам, в прошлом году в здании меняли фундамент.

«Насколько я знаю, я видел здание изнутри еще в прошлом году. Там был заменен весь фундамент. Причем до этого там фундамента не было. Это та причина, по которой был обвал в соседнем здании. В прошлом году фундамент везде был сделан. Причем очень хороший, качественный, железобетонный», — пояснил Артем Цымбалов.

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Анастасия Вязигина

В нашем Telegram-канале публикуем первые видео с места ЧП.

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Анастасия Вязигина

У здания запретили парковку. Проезд по улице Депутатской перекрыт, на улице Андропова собирается затор.

В районе ЧП собирается пробка | Источник: Варвара Киселева / 76.RUВ районе ЧП собирается пробка | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В районе ЧП собирается пробка

Источник:
На фасаде пропали несколько элементов | Источник: Варвара Киселева / 76.RUНа фасаде пропали несколько элементов | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

На фасаде пропали несколько элементов

Источник:
К месту съехались спасатели | Источник: Варвара Киселева / 76.RUК месту съехались спасатели | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

К месту съехались спасатели

Источник:
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Анастасия Вязигина

Разрушение фасада здания на улице Депутатской — не первое ЧП в этой локации:

  • В 2022 году в здании напротив рухнули перекрытия, погиб рабочий, еще четыре человека пострадали. Обрушение на Андропова произошло во время строительных работ. Там углубляли подвал на 1,5 метра. По версии следствия, владелец постройки, бизнесмен Максим Катков решил провести в нем незаконную реконструкцию.

  • Осенью 2023 года из-за коммунальной аварии начало топить магазины, расположенные на Депутатской. По словам сотрудников, в подвале неделями скапливался кипяток.

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Анастасия Вязигина

На месте работают МЧС и полиция. По словам очевидцем, улица Депутатская перекрыта.

«Здание огородили сигнальными лентами, стоит аварийно-спасательная служба города, ходят спасатели в касках. С двух сторон стоит полиция. Перекрыта дорога к магазинам», — передает с места событий корреспондент 76.RU Варвара Киселева.

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Анастасия Вязигина

Фото трещины

Трещина появилась между окнами на втором этаже. Здание с 2022 года было закрыто забором, первый этаж постройки затянут баннерами.

Трещина появилась между двух окон | Источник: Николай СеровТрещина появилась между двух окон | Источник: Николай Серов
Первый этаж здания затянут баннером | Источник: Николай СеровПервый этаж здания затянут баннером | Источник: Николай Серов
По словам очевидцев, улицу перекрыли | Источник: Николай СеровПо словам очевидцев, улицу перекрыли | Источник: Николай Серов
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Трещина появилась на углу здания | Источник: Николай СеровТрещина появилась на углу здания | Источник: Николай Серов
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Трещина Обрушение фасада Перекрытие улиц ЧП Спасатели
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Комментарии
16
Инженер1
1 час
Чего волноваться? Затяните ещё одни баннером!
Гость
38 минут
Про скотч забыли, про скотч...
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