Главный архитектор Ярославля назвал предварительную причину появления трещины на здании в центре. Онлайн

Днем 26 марта горожане заметили трещину на фасаде здания на пересечении улиц Андропова и Депутатской в центре Ярославля. К дому съехались полиция и аварийно-спасательная служба города.

Корреспондент 76.RU Варвара Киселева работает на месте, в этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о ЧП.