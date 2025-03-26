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Происшествия «Из-за угрозы обрушения»: в центре Ярославле машины эвакуируют на соседние улицы

«Из-за угрозы обрушения»: в центре Ярославле машины эвакуируют на соседние улицы

Об этом сообщил директор ДГХ

2 623
14 комментариев
Ярослав Овчаров рассказал о ЧП | Источник: Варя Киселева \ 76.RUЯрослав Овчаров рассказал о ЧП | Источник: Варя Киселева \ 76.RU

Ярослав Овчаров рассказал о ЧП

Источник:

Директор ярославского ДГХ рассказал о ситуации с эвакуацией автомобилей с Депутатской улицы. Днем 26 марта там начал разрушаться фасад старинного дома. Из-за угрозы обрушения территорию вокруг огородили, эвакуатор начал освобождать улицу от припаркованных авто.

Здание № 1/19 на улице Депутатской признано объектом культурного наследия местного значения. Это «Торговое здание», как указано в документах, «конца XVIII, конца XIX веков», в здании несколько раз проводились ремонтные работы.

В 2022 году на историческое здание заказывали историко-культурную экспертизу. Заказчиком в документах указана предпринимательница Нина Талатина. Она же на тот момент владела постройкой.

Экспертная комиссия, в состав которой входили инженер-реставратор Игорь Демкин, инженер-технолог Лидия Кожевникова и архитектор-реставратор, гендиректор реставрационно-проектной мастерской «Хранитель» Елена Скрынникова, одобрили проведение работ по сохранению объекта.

На время проведения противоаварийных работ улицу Депутатскую сделают двусторонней.

«Введется дополнительное ограничение на перекрестке Андропова и Депутатской из-за угрозы обрушения здания. Депутатская будет двусторонней, заезд с улицы Первомайской. Со стороны Андропова парковка будет исключена», — объяснил директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Сотрудники ГИБДД эвакуируют припаркованные на улице Андропова автомобили.

«Горожане, которые не обнаружили свои транспортные средства, могут обратиться в дежурную службу ГИБДД. Соседние организации не работают, сейчас будут проводиться противоаварийные мероприятия. Будем проводить огораживание территории. Собственник будет нести ответственность и заниматься восстановлением», — добавил глава ДГХ в беседе с 76.RU.

Мы уже рассказывали, что известно про собственника здания. А в этой онлайн-трансляции собираем всю актуальную информацию о ЧП.

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Комментарии
14
Гость
10 часов
Это какого же размера подземелье там выкопали?! Под всей дорогой?!
Гость
10 часов
А где градоначальник мэр города Ярославля, Молчанов отвечающий за город, или у нас теперь только заместили и менеджеры которые это здание сами и продавали вместе с центральным рынком, может лучше говорить правду ааа, не слова 🤐 которые были подкреплены деньгами,
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