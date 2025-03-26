«Из-за угрозы обрушения»: в центре Ярославле машины эвакуируют на соседние улицы

Директор ярославского ДГХ рассказал о ситуации с эвакуацией автомобилей с Депутатской улицы. Днем 26 марта там начал разрушаться фасад старинного дома. Из-за угрозы обрушения территорию вокруг огородили, эвакуатор начал освобождать улицу от припаркованных авто.

Здание № 1/19 на улице Депутатской признано объектом культурного наследия местного значения. Это «Торговое здание», как указано в документах, «конца XVIII, конца XIX веков», в здании несколько раз проводились ремонтные работы.

В 2022 году на историческое здание заказывали историко-культурную экспертизу. Заказчиком в документах указана предпринимательница Нина Талатина. Она же на тот момент владела постройкой.

Экспертная комиссия, в состав которой входили инженер-реставратор Игорь Демкин, инженер-технолог Лидия Кожевникова и архитектор-реставратор, гендиректор реставрационно-проектной мастерской «Хранитель» Елена Скрынникова, одобрили проведение работ по сохранению объекта.