«Из-за угрозы обрушения»: в центре Ярославле машины эвакуируют на соседние улицы

Директор ярославского ДГХ рассказал о ситуации с эвакуацией автомобилей с Депутатской улицы. Днем 26 марта там начал разрушаться фасад старинного дома. Из-за угрозы обрушения территорию вокруг огородили, эвакуатор начал освобождать улицу от припаркованных авто.
Здание № 1/19 на улице Депутатской признано объектом культурного наследия местного значения. Это «Торговое здание», как указано в документах, «конца XVIII, конца XIX веков», в здании несколько раз проводились ремонтные работы.
В 2022 году на историческое здание заказывали историко-культурную экспертизу. Заказчиком в документах указана предпринимательница Нина Талатина. Она же на тот момент владела постройкой.
Экспертная комиссия, в состав которой входили инженер-реставратор Игорь Демкин, инженер-технолог Лидия Кожевникова и архитектор-реставратор, гендиректор реставрационно-проектной мастерской «Хранитель» Елена Скрынникова, одобрили проведение работ по сохранению объекта.
На время проведения противоаварийных работ улицу Депутатскую сделают двусторонней.
«Введется дополнительное ограничение на перекрестке Андропова и Депутатской из-за угрозы обрушения здания. Депутатская будет двусторонней, заезд с улицы Первомайской. Со стороны Андропова парковка будет исключена», — объяснил директор ДГХ Ярослав Овчаров.
Сотрудники ГИБДД эвакуируют припаркованные на улице Андропова автомобили.
«Горожане, которые не обнаружили свои транспортные средства, могут обратиться в дежурную службу ГИБДД. Соседние организации не работают, сейчас будут проводиться противоаварийные мероприятия. Будем проводить огораживание территории. Собственник будет нести ответственность и заниматься восстановлением», — добавил глава ДГХ в беседе с 76.RU.
Мы уже рассказывали, что известно про собственника здания. А в этой онлайн-трансляции собираем всю актуальную информацию о ЧП.